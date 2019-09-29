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Гражданин Кубы задержан на границе с Польшей
30.09.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
28 сентября 2019 года в Каменецком районе при попытке нарушения границы был задержан гражданин Кубы.
Мужчина пояснил пограничникам, что намеревался нарушить границу с целью поиска лучших условий жизни в странах Евросоюза.
При себе иностранец имел мобильный телефон, денежные средства и планшет.
Как было установлено, гражданин Кубы имел легальные основания для нахождения на территории Беларуси. Однако он даже не пытался законным образом пересечь границу в пункте пропуска.
В настоящее время правонарушитель помещен в ИВС Брестской пограничной группы.
Проводятся процессуальные действия.
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28 сентября 2019 года в Каменецком районе при попытке нарушения границы был задержан гражданин Кубы. Мужчина пояснил пограничникам, что намеревался нарушить...
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