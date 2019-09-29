Гражданин Кубы задержан на границе с Польшей

Источник материала: Виртуальный Брест

28 сентября 2019 года в Каменецком районе при попытке нарушения границы был задержан гражданин Кубы.





Мужчина пояснил пограничникам, что намеревался нарушить границу с целью поиска лучших условий жизни в странах Евросоюза.

При себе иностранец имел мобильный телефон, денежные средства и планшет.

Как было установлено, гражданин Кубы имел легальные основания для нахождения на территории Беларуси. Однако он даже не пытался законным образом пересечь границу в пункте пропуска.

В настоящее время правонарушитель помещен в ИВС Брестской пограничной группы.

Проводятся процессуальные действия.