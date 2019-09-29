В Пинском районе хулигана установили по улике на бутылке

Источник материала: Виртуальный Брест

В органы внутренних дел обратился 19-летний житель д.Галево Пинского района. Молодой человек сообщил, что в вечернее время, находясь вблизи гаражно-строительного кооператива вместе с другом, неизвестный мужчина бросил в них стеклянную бутылку. Удар пришелся на теменную область головы заявителя. Со слов потерпевшего, никаких провоцирующих действий с их стороны не было.





Для осмотра места происшествия и установления лица, совершившего противоправные действия, выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Пинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. Экспертом изъята бутылка, которую хулиган бросил в молодого человека. При ее исследовании криминалисту удалось обнаружить следы злоумышленника. В ходе их проверки установлено совпадение с отпечатками пальцев рук пинчанина, 1972 года рождения. Полученная информация была передана правоохранителям, сотрудниками милиции подозреваемый задержан.

В оправдание своего поступка мужчина пояснил, что в тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения и испугался возможного нападения молодых людей.

Пинским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) УК Республики Беларусь.

Татьяна Коток, официальный представитель

управления Государственного комитета судебных экспертиз