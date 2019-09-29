ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ Брестской области усиливает контроль за уязвимыми участниками дорожного движения

30.09.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с наступлением осенне-зимнего периода, характеризуемого уменьшением продолжительности светового дня, понижением температуры воздуха и увеличением количества атмосферных осадков, в результате которых объективно снижается видимость уязвимых участников на дороге – ГАИ УВД усиливает контроль за уязвимыми участниками дорожного движения

ГАИ Брестской области усиливает контроль за уязвимыми участниками дорожного движения

В период времени с 01 октября по 31 декабря 2019 года наряды сотрудников Госавтоинспекции будут приближены к местам концентрации ДТП с пешеходами и велосипедистами, а также местам, характеризующимся интенсивным пешеходным и велосипедным движением, особенно детей-пешеходов, детей-велосипедистов, иным участкам дорог, требующих повышенного внимания.

Госавтоинспекция рекомендует обозначать себя в темноте световозвращающими жилетами, повязками, брелоками и подвесками, сделанными из специального материала, который не рассеивает свет фар, а с высокой интенсивностью отражает его в сторону источника, то есть практически в глаза водителю.

Световозвращающие материалы используются также при обозначении в темноте велосипедов и телег. Причем уже несколько лет оборудование этих транспортных средств «световозвращателями» (спереди – белого, сзади – красного цвета) является обязательным. Не менее важно для безопасного движения установить на повозке или велосипеде фонари с активным светом и включать их, как только начинает смеркаться. Таковы требования ПДД.

Уважаемые участники дорожного движения! Если вы стали свидетелем нахождения на проезжей части пешеходов в темное время суток, не обозначенных световозвращающими элементами, пьяных пешеходов или нарушающих требования ПДД велосипедистов видите, сообщайте о данных фактах по телефону 102. Не будьте равнодушными. Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В связи с наступлением осенне-зимнего периода, характеризуемого уменьшением продолжительности светового дня, понижением температуры воздуха и увеличением...
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода на неделе: к концу недели похолодает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика