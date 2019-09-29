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Латынина: "Для Путина этот прожект совершенно невероятный, пока у власти находится Лукашенко"
Источник материала: Партизан
Как Путин будет решать проблему остаться у власти в 2024 году.
Фото: kommersant.ru
— А у нас развал дела о «массовых беспорядках». Напоминаю, что это подготовка к проблеме 2024. Его развал — это результат массового недовольства общества, с одной стороны, и партии просвещенных силовиков — с другой, — отмечает на
Есть некая партия, которая настаивает до сих пор, что ее можно решить с помощью Беларуси. Этот прожект совершенно невероятный, пока у власти находится Лукашенко.
Ее можно решить, поставив какого-то преемника, как в случае Медведева. Ее можно решить, переделав Россию в парламентскую республику, что в свое время предлагал Ходорковский и за что он и пострадал. Заметим, что история с парламентской республикой, при которой Путин становится премьером и правит почти вечно, как Ангела Меркель, и история с преемником, то есть с фиктивным президентом — это объединяемые истории.
И, наконец, можно просто тупо остаться. И, собственно, драка идет за то, что будет в 2024-м году и за ту группу интересов, на которую будет опираться Путин, когда он будет продолжать править Россией.
Бесспорно, группа отмороженных силовиков хочет, конечно, 1937-го года, коммерческого 1937-го года. Она хочет сплошного коммерческого, не только политического террора, в ходе которого единственной группой интересов, на которую опирается Путин, является, конечно, никакое ни общество, никакие не ученые, никакой не средний класс, никакой даже не «Уралвагонзавод», никакой даже не бизнес, а просто только люди, для которых насилие — это главный способ монетизации их положения и поднятия их статуса.
А страна, знаете, все-таки не хочет 1937-го года.
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Как Путин будет решать проблему остаться у власти в 2024 году.
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