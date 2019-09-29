Московский политолог: Из-за БелАЭС Вильнюс может превратиться в город-спутник Островца

Литве выгодны хорошие отношения с Беларусью, отмечает член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.





По словам эксперта, во-первых, Беларусь может серьезно повлиять на экспортные доходы как Литвы, так и Латвии, выбирая между литовским и латвийским портами. И, во-вторых, у Литвы нет шансов в дальнейшей перспективе удержать абсолютно неконструктивную и бессмысленную позицию в отношении белорусской АЭС.





"И дальше вопрос, каким образом она (Литва ― Sputnik) может спуститься с этой горы, сохранив какое-то лицо либо сделав вид, что ничего этого не было , потому что поддержки и понимания у других стран Евросоюза она не найдет, экономически свою ситуацию никак не улучшит, только ухудшит и в этом плане обида останется", ― рассуждает Коктыш.









В Литве по-прежнему очень переживают из-за закрытия своей Игналинской АЭС, отмечает эксперт, но сейчас ситуация может усугубиться тем, что специалисты ранее работавшие на Игналине, абсолютно точно будут устраиваться на работу в Островце.





В перспективе это будет означать, что Вильнюс может превратиться в город-спутник Островца, а не наоборот, резюмирует политолог.