|
Кому Беларусь платит по долгам - в одной картинке
Источник материала: Партизан
Минфин Беларуси объявил о состоянии внешнего государственного долга страны.
За прошедший месяц он вырос до $16,6 млрд. За 8 месяцев Беларусь выплатила $1145,6 млн по внешнему долгу. Кто стал основным кредитором нашей страны?
ЕФСР – Евразийский фонд стабилизации и развития (ранее - Антикризисный фонд ЕврАзЭС)
МБРР – Международный банк реконструкции и развития
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минфин Беларуси объявил о состоянии внешнего государственного долга страны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)