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Зачем белорусским детсадам игрушечные автозаки?

30.09.2019 17:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На прошлых выходных Браслав принимал областные "Дожинки". На фото из тамошнего детсада №3, который отремонтировали к празднику, попала игрушечная милицейская машина, установленная на игровой площадке. То ли "Газель", то ли автозак



"Детям очень понравились новые песочницы, качели, горки, импровизированные машины", — пишет газета “Браслаўская звязда”.

Слушатель Еврорадио Николай Бородко прислал в редакцию фото таких же игрушечных автозаков, установленных в детских садах в Солигорске. 



Кто их поставил и зачем? И главный вопрос: как дети должны играть в милицейской машине?

"Есть у нас такая машинка, да. Мы даже первое время шутили, что дети будут играть с ней как с автозаком — но нет, такого, к счастью, не было. Так не играют, — рассказывает Ольга Селезнёва, директор детского сада №3 в Браславе. — Только садятся все вместе внутрь, как будто едут куда-то, воображаемых бандитов ловят. А главное — всем нравится".

По словам директора, подобных площадок в детском саду несколько. На одной стоит машина спасателей, на другой — скорая помощь. А площадка, о которой идёт речь, называется зоной правил дорожного движения. "Уже даже приходили сотрудники ГАИ, рассказывали о безопасности и правилах на дорогах, — продолжает Ольга Селезнёва. — Рядом с этой площадкой есть заправка, магазин, кафе. Такое знакомство с профессиями получается в том числе".


Изготовлением больших игрушек занималось новополоцкое предприятие "Мирамет". Представители компании в беседе с Еврорадио рассказали, что наибольшим спросом пользуются машинки МЧС, а не "скорой", милиции или газовой службы. Министерство само активно заказывает их с целью популяризации своей работы.

На предприятии также отметили, что машинка на детской площадке стоит от 800 рублей. Верхнего порога нет — всё зависит от пожелания заказчика. Браславскому детскому саду игрушечный автозак стоил около 1,5 тысячи рублей.
 
Теги: знакомства
 
 
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На прошлых выходных Браслав принимал областные "Дожинки". На фото из тамошнего детсада №3, который отремонтировали к празднику, попала игрушечная милицейская...
 
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