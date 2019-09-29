|
С конкурсами, карвингом и оркестром: Каменная Горка отметила своё 10-летие
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С большим размахом. Каменная Горка отметила свой юбилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В 2019 году микрорайону исполнилось 10 лет. У 43 гимназии развернулся настоящий праздник. Площадка для торжества выбрана неслучайно: это учреждение образования открылось первым в микрорайоне.
Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:
На церемонии награждения отметили активистов Каменной Горки. На празднике гостей ожидали многочисленные конкурсы, фотозоны, мастер-классы, спортивные соревнования.
Также прошла выставка декоративно-прикладного творчества и осеннего карвинга.
Галина Достанко:
Интерактивные площадки с играми, танцами не давали скучать гостям. Все желающие согрелись горячим чаем и оценили полевую кухню.
Для детей устроили шоу мыльных пузырей и аквагрим. Программу праздника завершило выступление духового оркестра ГУВД Мингорисполкома.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. С большим размахом. Каменная Горка отметила свой юбилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В 2019 году микрорайону...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)