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Умная остановка в Минске «заговорила» на белорусском языке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Еще ближе к каждому белорусу. Умная остановка на Немиге заговорила на родном языке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Теперь название остановки можно прочесть не только на русском, но и на белорусском. Родное слово легко прочитать также на бегущих информационных строчках. Жители столицы уверены, что такая практика поможет еще больше влюбиться в звучание родной речи.
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Новости Беларуси. Еще ближе к каждому белорусу. Умная остановка на Немиге заговорила на родном языке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
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