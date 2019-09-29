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В Минской области школьников обучат азам мультипликации
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ученики Минской области войдут в молодежную волонтерскую сеть экопросвещения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Проект, который реализует ЮНЕСКО совместно с Министерством образования, создан для подготовки школьников-мультипликаторов.
Планируется, что они будут делиться знаниями со сверстниками на классных часах. В центральном регионе в инициативе участвуют Молодечно, Борисов, Слуцк.
Сабина Рубан:
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Новости Беларуси. Ученики Минской области войдут в молодежную волонтерскую сеть экопросвещения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Проект, который реализует...
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