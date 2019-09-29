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В Минской области школьников обучат азам мультипликации

30.09.2019 19:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ученики Минской области войдут в молодежную волонтерскую сеть экопросвещения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Проект, который реализует ЮНЕСКО совместно с Министерством образования, создан для подготовки школьников-мультипликаторов.

В Минской области школьников обучат азам мультипликации

Планируется, что они будут делиться знаниями со сверстниками на классных часах. В центральном регионе в инициативе участвуют Молодечно, Борисов, Слуцк.

В Минской области школьников обучат азам мультипликации


Екатерина Дворецкая, методист управления по образованию Молодечненского райисполкома:
Ребята познакомятся с основными проблемами экологии, которые актуальны на данный момент в мире и в Беларуси. Темы: раздельный сбор мусора, биорезерваты, сохранение экологии и среды в целом.

В Минской области школьников обучат азам мультипликации

Сабина Рубан:
Благодаря этому проекту мы сможем набраться опыта, научимся общению, работе в команде. Хотелось бы больше распространять данную тему об экологии.

В Минской области школьников обучат азам мультипликации


Всего же сеть школьников-волонтеров создадут в 12 городах Беларуси. К декабрю подготовят 312 мультипликаторов. Первый трехдневный обучающий семинар школьники пройдут в октябре.

Люди в материале: Екатерина Дворецкая, Сабина Рубан
 
 
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Новости Беларуси. Ученики Минской области войдут в молодежную волонтерскую сеть экопросвещения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Проект, который реализует...
 
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