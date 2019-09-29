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По факту похищения жительницы Бреста возбуждено уголовное дело

30.09.2019 19:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По факту похищения в Бресте 21-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело. 

Как сообщает Следственный комитет, происшествие случилось 30 сентября. В 8:38 в милицию поступила информация о похищении девушки. Был объявлен план «Перехват». 

В Жлобинском районе был обнаружен автомобиль, в котором находилась брестчанка. 29-летний водитель машины был задержан, а потерпевшая – госпитализирована. В настоящее время с девушкой работают следователи. 

Подозреваемый судим не был, сейчас он не работает. Выясняются обстоятельства преступления и мотивы его совершения. 

Ранее стало известно, что в Бресте мужчина ударил девушку битой, затолкал её в багажник и увёз. 

Через несколько минут после этого потерпевшая позвонила в милицию – подробнее здесь

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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. По факту похищения в Бресте 21-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело.  Как сообщает Следственный комитет, происшествие случилось 30...
 
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