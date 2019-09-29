|
По факту похищения жительницы Бреста возбуждено уголовное дело
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По факту похищения в Бресте 21-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело.
Как
В Жлобинском районе был обнаружен автомобиль, в котором находилась брестчанка. 29-летний водитель машины был задержан, а потерпевшая – госпитализирована. В настоящее время с девушкой работают следователи.
Подозреваемый судим не был, сейчас он не работает. Выясняются обстоятельства преступления и мотивы его совершения.
Ранее стало известно, что в Бресте мужчина ударил девушку битой, затолкал её в багажник и увёз.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. По факту похищения в Бресте 21-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело. Как сообщает Следственный комитет, происшествие случилось 30...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)