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В Минске палец 5-летней девочки застрял в пластиковой игрушке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 29 сентября около половины восьмого вечера в Минске помощь спасателей понадобилась маленькой девочке.
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Прибывшие спасатели помогли ребёнку освободить палец левой руки. Малышка не пострадала.
Осенью 2019 года в Минске с похожей проблемой столкнулся 3-летний мальчик.
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Новости Беларуси. 29 сентября около половины восьмого вечера в Минске помощь спасателей понадобилась маленькой девочке. По сведениям Минского ГУМЧС, звонок...
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