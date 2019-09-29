В Минске палец 5-летней девочки застрял в пластиковой игрушке

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 29 сентября около половины восьмого вечера в Минске помощь спасателей понадобилась маленькой девочке.

По сведениям Минского ГУМЧС, звонок поступил от женщины, которая сообщила, что её 5-летняя внучка сунула палец в пластиковую игрушку и не может его достать.



Фото: Минское ГУМЧС

Прибывшие спасатели помогли ребёнку освободить палец левой руки. Малышка не пострадала.

Осенью 2019 года в Минске с похожей проблемой столкнулся 3-летний мальчик.