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В Минске палец 5-летней девочки застрял в пластиковой игрушке

30.09.2019 18:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 29 сентября около половины восьмого вечера в Минске помощь спасателей понадобилась маленькой девочке.

По сведениям Минского ГУМЧС, звонок поступил от женщины, которая сообщила, что её 5-летняя внучка сунула палец в пластиковую игрушку и не может его достать.

В Минске палец 5-летней девочки застрял в пластиковой игрушке
Фото: Минское ГУМЧС

Прибывшие спасатели помогли ребёнку освободить палец левой руки. Малышка не пострадала.

Осенью 2019 года в Минске с похожей проблемой столкнулся 3-летний мальчик.

Его рука застряла в акустической колонке – подробности здесь.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 29 сентября около половины восьмого вечера в Минске помощь спасателей понадобилась маленькой девочке. По сведениям Минского ГУМЧС, звонок...
 
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