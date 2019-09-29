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Тройняшки измазали друг друга кремом и шокировали маму – смешные кадры

30.09.2019 18:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Тройняшки из Глазго измазались кремом от опрелостей, пока их родители думали, что малыши спят.

Родители 2-летних Инди, Эллы и Лекси думали, что тройняшки мирно спят. Когда родители услышали шум из-за двери, они заглянули внутрь и ужаснулись, пишет The Mirror. Сестры вымазали комнату и друг друга кремом от опрелостей. Дети особенно тщательно измазали свои волосы и мебель в комнате.

Тройняшки измазали друг друга кремом и шокировали маму – смешные кадры
Фото: Линдси Биррелл Палмер

Родители не стали ругать девочек, а сильно рассмеялись. Они быстро сделали несколько забавных кадров на память. Шокированные родители не стали ругать малышек, потому что они стараются всегда находить позитив даже в сложных поступках детей.  

Тройняшки измазали друг друга кремом и шокировали маму – смешные кадры
Фото: Линдси Биррелл Палмер

К счастью, маме удалось отмыть тройняшек и комнату.

Тройняшки измазали друг друга кремом и шокировали маму – смешные кадры
Фото: Линдси Биррелл Палмер

Забавные кадры теперь будут смешить семью не один год. 

Братья устроили побег из своих кроваток, но попались и рассмешили сеть – здесь подробнее.   

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Тройняшки из Глазго измазались кремом от опрелостей, пока их родители думали, что малыши спят. Родители 2-летних Инди, Эллы и Лекси думали, что тройняшки мирно спят....
 
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