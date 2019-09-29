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Тройняшки измазали друг друга кремом и шокировали маму – смешные кадры
Источник материала: СТВ
Тройняшки из Глазго измазались кремом от опрелостей, пока их родители думали, что малыши спят.
Родители 2-летних Инди, Эллы и Лекси думали, что тройняшки мирно спят. Когда родители услышали шум из-за двери, они заглянули внутрь и ужаснулись,
Родители не стали ругать девочек, а сильно рассмеялись. Они быстро сделали несколько забавных кадров на память. Шокированные родители не стали ругать малышек, потому что они стараются всегда находить позитив даже в сложных поступках детей.
К счастью, маме удалось отмыть тройняшек и комнату.
Забавные кадры теперь будут смешить семью не один год.
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Тройняшки из Глазго измазались кремом от опрелостей, пока их родители думали, что малыши спят. Родители 2-летних Инди, Эллы и Лекси думали, что тройняшки мирно спят....
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