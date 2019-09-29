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В Минске при столкновении Audi и Skoda пострадал 25-летний парень
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 30 сентября около часа дня в Минске столкнулись две иномарки.
Как
В аварии пострадал 25-летний водитель Skoda. Мужчина был госпитализирован. По факту аварии ведётся проверка.
На прошлой неделе в Минске столкнулись Mercedes и Volkswagen.
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Новости Беларуси. 30 сентября около часа дня в Минске столкнулись две иномарки. Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, Audi ехал со стороны улицы Тростенецкой в...
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