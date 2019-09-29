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В Минске при столкновении Audi и Skoda пострадал 25-летний парень

30.09.2019 18:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30 сентября около часа дня в Минске столкнулись две иномарки.

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, Audi ехал со стороны улицы Тростенецкой в направлении улицы Ванеева. При пересечении проспекта Партизанского с улицей Кошевого автомобиль врезался в Skoda.

В Минске при столкновении Audi и Skoda пострадал 25-летний парень
Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома

В аварии пострадал 25-летний водитель Skoda. Мужчина был госпитализирован. По факту аварии ведётся проверка.

В Минске при столкновении Audi и Skoda пострадал 25-летний парень
Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома

На прошлой неделе в Минске столкнулись Mercedes и Volkswagen.

Пострадали два человека – подробнее здесь.

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 30 сентября около часа дня в Минске столкнулись две иномарки. Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, Audi ехал со стороны улицы Тростенецкой в...
 
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