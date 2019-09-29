Revolut выбирает Visa для глобальной экспансии

Источник материала: Myfin



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Согласно условиям соглашения, в ходе своей глобальной экспансии Revolut будет преимущественно выпускать карты Visa. Сотрудничество между Visa и Revolut началось в июле 2017 года, когда компания, представляющая собой альтернативу цифровому банкингу, начала выпуск карт Revolut Visa своим клиентам по всей Европе.

Мобильное приложение Revolut предлагает потребителям широкий спектр услуг цифрового банкинга, включая обмен валюты, составление бюджета и платежи между физическими лицами (P2P). Все они привязаны к карте Visa. Развивая успех сотрудничества в рамках действующего соглашения в Европе, Visa поможет Revolut запустить свои сервисы сначала в Австралии, Бразилии, Канаде, Японии, Гонконге, России, Сингапуре и США, а затем в Аргентине, Чили, Колумбии, Индии, Индонезии, Корее, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Филиппинах, Саудовской Аравии, Южной Африке, Тайване, Таиланде, Украине и Вьетнаме.