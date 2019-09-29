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Сергей Калякин не пойдет в депутаты. «Справедливый мир» выдвигает 37 претендентов

30.09.2019 20:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская партия левых «Справедливый мир» выдвинула 37 претендентов в депутаты Палаты представителей, 19 из них впервые участвуют в избирательной кампании.

Сергей Калякин не пойдет в депутаты. «Справедливый мир» выдвигает 37 претендентов
фото: teleskop-by.org/
Такое решение принято на съезде 28 сентября, сообщил «Белорусскому партизану» заместитель председателя партии Валерий Ухналев.

Лидер БПЛ «Справедливый мир» Сергей Калякин не баллотируется в депутаты – он выступает в качестве доверенного лица других партийных претендентов. 


Валерий Ухналев выдвигается по Партизанскому избирательному округу №110 Минска, заместитель председателя – директор Минского филиала Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Елисеев, руководитель Барановичской организации Чеслав Гузовский, председатель Гродненской областной организации Павел Станевский баллотируется в Волковыске. «Станевский развернул хорошую кампанию, народ его знает, поддерживает, думаю, его кампания будет одной из самых ярких», - подчеркнул Валерий Ухналев.

На съезде не обошлось без сюрприза. 

--На съезд пришел и пришел его выдвинуть в кандидаты ветеран 40-го года рождения, бывший преподаватель из Минска Николай Омельянович. Он давно состоял в нашей партии, затем отошел от дел, а в этом году вернулся к нам. Всех кандидатов выдвигали сначала областная и Минская городская организация – Омельяновича никто не выдвигал. Пришел на съезд, попросился в кандидаты, в результате за его выдвижение проголосовали 17 делегатов из 30-ти, - подчеркнул Валерий Ухналев.


Съезд принял обращение к избирателям. В основу предвыборной платформы кандидатов «Справедливого мира» положены социальные проблемы: доходы, повышение уровня пенсий и так далее.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская партия левых «Справедливый мир» выдвинула 37 претендентов в депутаты Палаты представителей, 19 из них впервые участвуют в избирательной кампании.
 
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