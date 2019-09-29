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Что означает для белорусских СМИ огромный иск слонимского чиновника

30.09.2019 20:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лучше такой способ защиты нарушенного права, в публичном судебном процессе, чем заявления в милицию или Министерство информации, когда те при непрозрачной процедуре потом пытаются наказать журналиста или СМИ, считает юрист.

Что означает для белорусских СМИ огромный иск слонимского чиновника
Председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич подал иск против владельца Telegram-канала NEXTA Степана Путило. В документе чиновник просит опровергнуть сведения, которые разместил блогер, пишет Завтра твоей страны.

Речь идет о посте, где NEXTA утверждал, что жена председателя райисполкома была якобы задержана сотрудниками спецподразделения «Стрела» за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Ответчиками выступают также «Белорусский партизан», порталы 21.by и bobruisk.ru («Вечерний Бобруйск»). Ответственность будет нести физическое или юридическое лицо, на которое зарегистрирован сайт.

Геннадий Хомич требует взыскать с ответчиков по 50 тысяч белорусских рублей в качестве моральной компенсации, а также расходы на государственную пошлину и оплату услуг адвоката — 373 рубля.


Является ли такой огромный иск чиновника знаком для независимых медиа и отдельных журналистов?

По мнению юриста Белорусской ассоциации журналистов Ольги Сехович, в данном случае человек хочет защититься от предполагаемого нарушения права, как во всем мире делают все цивилизованные люди.

— На самом деле, подобные иски это хорошо. Лучше выбирать такой способ защиты нарушенного права, в публичном судебном процессе, чем писать заявления в милицию или Министерство информации, когда те при непрозрачной процедуре и непонятных критериях потом пытаются наказать журналиста или СМИ. Если человек не согласен с самой публикацией, то он может либо попросить СМИ опубликовать опровержение, либо обратиться  суд.

— Может ли этот иск восприниматься как очередной выпад чиновника против независимых медиа?

— Я не думаю, что чиновник на Слонимщине имеет такие амбиции, чтобы закрывать рот таким медиа, как «Белорусский партизан», 21.by, популярному блогеру. Это не в его зоне интересов. Из того, что мы видим на сегодняшний день, это попытка чиновника защитить его нарушенное право.

— Откуда такие непомерные исковые запросы в качестве компенсации морального ущерба?

— Каждый человек сам оценивает глубину своих страданий. Мне сложно сказать, как он определял. И если информация окажется недостоверной, суд будет решать, причинены ли страдания и в каком денежном эквиваленте их оценить.


— К чему стоит готовиться ответчикам по данному делу?

Если сложить размер компенсации морального вреда, то моральный ущерб в данном случае оценивается вообще в 200 тысяч рублей. Это 4 иска по 50 тысяч от разных ответчиков, что в пересчете составляет 100 тысяч долларов. И это сложно комментировать. Трудно также сказать, почему появилось не одно исковое заявление, один суд и четыре ответчика, а четыре разных иска в разные суды.

Ответчикам надо выбирать стратегию, определяться, будут они признавать этот иск или не будут, и если они иск не признают, то готовиться защищать себя в суде, доказывать достоверность распространенной информации.  
 
 
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Лучше такой способ защиты нарушенного права, в публичном судебном процессе, чем заявления в милицию или Министерство информации, когда те при непрозрачной...
 
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