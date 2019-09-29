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Лукашенко – Пашиняну: Беларусь всегда готова подставить Армении плечо

30.09.2019 20:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко прибыл в Ереван на саммит ЕАЭС и провел двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Лукашенко – Пашиняну: Беларусь всегда готова подставить Армении плечо
фото с сайта Белсат
Во время встречи Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси заинтересованы в выстраивании хороших отношений с Арменией, пишет Белсат.

«Сегодня темп роста товарооборота 140% – это очень хороший темп. Я должен вас заверить, что так будет и дальше. Мы будем поддерживать ваш бизнес в Беларуси, если вам интересен наш – будем к вам приезжать, создавать совместные предприятия. Я это говорю к тому, чтобы вы не думали, что у нас изменилась политика в отношении Армении. Если даже вы откажетесь с нами сотрудничать, мы все равно будем настаивать на том, чтобы быть очень близкими и дружественными государствами», – заявил Лукашенко.

Он заверил Николу Пашиняна, что Беларусь всегда готова подставить Армении плечо и никогда ни с кем не будет дружить против нее.

«Так сложилось, что вы у меня очень хороший друг, и президент Азербайджана еще с давних времен хороший друг. Ну, и что мне сегодня делать? Я очень хорошо отношусь и к Армении, и к Азербайджану, – сказал Лукашенко. – Мы готовы работать в интересах Армении».


Лукашенко добавил, что, возможно, затронул недипломатичную тему, которую не следовало бы поднимать, однако он не хочет, чтобы между руководством Беларуси и Армении были какие-нибудь недомолвки.

«Это не просто разговор. Знайте, что мы всегда будем хорошо к вам относится, как к родным, как к братьям», – подчеркнул он.

В свою очередь Пашинян отметил, что очень рад способности двух стран работать вместе и обсуждать самые непростые вопросы, чтобы прийти к единому мнению.

«У нас достаточно мудрости, храбрости и воли все вопросы решить так, чтобы дружба и братство между нашими народами и странами развивались», – выразил уверенность премьер Армении.
 
 
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Александр Лукашенко прибыл в Ереван на саммит ЕАЭС и провел двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
 
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