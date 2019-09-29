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Отдам Шагала в добрые руки. Какие шедевры дарят Национальному художественному музею

30.09.2019 20:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экспозиция «Прошу принять в дар…» откроется в Национальном художественном музее Республики Беларусь 10 октября.

Об этом сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в учреждении культуры. Посетители выставки узнают, какие произведения искусства дарили НХМ меценаты с 1999 по 2019 год.



— Дары — один из главных источников формирования и пополнения музейных коллекций: за последние 20 лет музей безвозмездно получил 4 972 экспоната. Все дары проходят строгую фильтрацию: принимаются только ценные и необходимые музею произведения. Дарение — гибкий и успешный, хотя и непредсказуемый способ комплектования фондов. Благодаря этому в музее за последние 30 лет появились произведения Эрнста Неизвестного, Марка Шагала, Витольда Бялыницкого-Бирули, Пауля Клее, Михаила Шемякина, Бориса Заборова, графика-архитектора Иосифа Лангбарда, Наполеона Орды, Петра Сергиевича, Виталия Цвирко, Леонида Щемелева и многих других белорусских художников, — пояснили в художественном.

Разумеется, выставка не сможет вместить почти 5 000 презентованных экспонатов. Покажут немногим больше 170, которые тщательно отбирались, — самые яркие и знаковые для искусства Беларуси.


— Функция музея — сохранить национальную культурную память, сформировать идентичность и единство нации в европейском и мировом контексте. Безвозмездная передача в дар Национальному музею произведений искусства, кроме экономии бюджетных средств, зрелый гражданский поступок, — считают в НХМ.

Выставка будет работать до 1 декабря 2019 года.

Фото носит иллюстративный характер
 
Теги: Минск
 
 
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Экспозиция «Прошу принять в дар…» откроется в Национальном художественном музее Республики Беларусь 10 октября.
 
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