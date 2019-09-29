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В Минске исчезли йодосодержащие лекарства, в регионах - остатки
Источник материала: Партизан
В минских аптеках исчезли йодосодержащие препараты,
Согласно сайту tabletka.by, вне Минска "Йодомарин" в продаже еще есть. А "Йодбаланс" можно купить только в Вилейке, Рогачеве, Лоеве и Наровле.
В сети аптек "Добрыя лекі" говорят, что поставки "Йодомарина" возобновятся в ближайшее время. А пока предлагают покупать заменители.
Производителем "Йодомарина" является немецкая компания Berlin-Chemie AG. В ее минском представительстве заверили, что препарат появится в аптеках уже в октябре. О причинах отсутствия лекарств в компании ответили так: "По телефону мы рассказать не сможем".
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В минских аптеках исчезли йодосодержащие препараты, пишет TUT.by. В частности, нет в продаже "Йодомарина", который нередко назначают беременным, и "Йодбаланса".
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