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В Минске исчезли йодосодержащие лекарства, в регионах - остатки

30.09.2019 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В минских аптеках исчезли йодосодержащие препараты, пишет TUT.by. В частности, нет в продаже "Йодомарина", который нередко назначают беременным, и "Йодбаланса".

Согласно сайту tabletka.by, вне Минска "Йодомарин" в продаже еще есть. А "Йодбаланс" можно купить только в Вилейке, Рогачеве, Лоеве и Наровле.



В сети аптек "Добрыя лекі" говорят, что поставки "Йодомарина" возобновятся в ближайшее время. А пока предлагают покупать заменители.


Производителем "Йодомарина" является немецкая компания Berlin-Chemie AG. В ее минском представительстве заверили, что препарат появится в аптеках уже в октябре. О причинах отсутствия лекарств в компании ответили так: "По телефону мы рассказать не сможем".
 
Теги: Минск
 
 
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В минских аптеках исчезли йодосодержащие препараты, пишет TUT.by. В частности, нет в продаже "Йодомарина", который нередко назначают беременным, и "Йодбаланса".
 
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