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Мини-ГЭС в Поставском районе приобрел на аукционе отечественный инвестор

30.09.2019 19:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мини-ГЭС "Алешино" в Поставском районе продано сегодня более чем за Br173 тыс. белорусской частной компании по результатам аукциона в Витебском областном центре маркетинга, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы торгов.

Энергетический объект входит в состав имущества ОАО "Воропаевский ДОК", которое в июле 2019 года признано экономически несостоятельным и в отношении него открыто ликвидационное производство. За счет распродажи имущества предприятия антикризисный управляющий погашает долги банкрота перед кредиторами.



Новым собственником мини-ГЭС стала частная компания, специализирующаяся на реализации проектов по созданию энергетических мощностей с зеленым сертификатом. По словам представителя организации, объект будет использоваться по прямому назначению. Инвестор планирует полностью заменить оборудование, отремонтировать здание, после чего запустить станцию в эксплуатацию. Следующим этапом в реализации проекта станет организация производственной деятельности, при которой будет использоваться вырабатываемая на мини-ГЭС электроэнергия. "Наша компания давно изучала станцию и рассматривала ее как объект инвестирования. Дополнительным стимулом к участию в аукционе и возрождению гидроэнергетического объекта стал подписанный главой государства 24 сентября указ №357 "О возобновляемых источниках энергии", благодаря которому мы рассматриваем возможность реализации еще трех проектов в гидроэнергетике на территории Витебской области", - отметила представитель инвестора.


Документ направлен на сбалансированное развитие всех видов генерации электроэнергии с учетом ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС и предусматривает применение при создании, реконструкции, модернизации установок, работающих с использованием возобновляемых источников энергии, только нового оборудования и покупку электроэнергии от этих установок по стимулирующим коэффициентам, достаточным для окупаемости инвестиций.

Мини-ГЭС расположена на реке Заражанка восточнее деревни Алешино. В состав лота были включены здание ГЭС площадью 101,5 кв.м, а также подвал, гидротехническое сооружение, земляная плотина, линия электропередачи, основные средства и иное имущество. Объект занимает земельный участок площадью почти 0,6 га. Мини-ГЭС была выставлена на торги с начальной ценой продажи Br164,8 тыс. Так как интерес к имуществу проявил один претендент, то аукцион признан несостоявшимся, а единственный участник выкупил лот по начальной цене, увеличенной на 5%.


Воропаевский деревообрабатывающий комбинат создан на базе местного столярного производства в 1944 году. Основным видом деятельности комбината было производство мебели различного функционального назначения из массива древесины, ДСП и ДВП. Предприятие расположено на нескольких земельных участках в горпоселке Воропаево и деревне Мышки Поставского района.
 
Теги: Витебск
 
 
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Мини-ГЭС "Алешино" в Поставском районе продано сегодня более чем за Br173 тыс. белорусской частной компании по результатам аукциона в Витебском областном центре...
 
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