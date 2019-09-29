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На улицах, в школах, библиотеках. По всей Беларуси проходят пикеты в поддержку претендентов в кандидаты в депутаты

30.09.2019 21:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В центральном регионе продолжается сбор подписей за претендентов в кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На улицах, в школах, библиотеках. По всей Беларуси проходят пикеты в поддержку претендентов в кандидаты в депутаты

Зарегистрированы инициативные группы. Во всех районах проходят пикеты. Особых ограничений для их размещения нет. Пункты сбора подписей организуют на улицах, в школах, библиотеках, домах культуры населенных пунктов.

На улицах, в школах, библиотеках. По всей Беларуси проходят пикеты в поддержку претендентов в кандидаты в депутаты


Светлана Абрамович, председатель окружной избирательной комиссии Березенского избирательного округа №1:
В нашей окружной избирательной комиссии аккредитованы 4 наблюдателя: от общественного объединения «Белая Русь», от БРСМ, один наблюдатель представляет профсоюзную организацию работников образования и еще один районную ветеранскую организацию.

На улицах, в школах, библиотеках. По всей Беларуси проходят пикеты в поддержку претендентов в кандидаты в депутаты


Сбор подписей продлится до 7 октября. Впоследствии все документы проверят и если претендента поддержат не менее тысячи людей, будет принято решение относительно присвоения статуса кандидата в депутаты.

Люди в материале: Светлана Абрамович
 
 
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Новости Беларуси. В центральном регионе продолжается сбор подписей за претендентов в кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального...
 
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