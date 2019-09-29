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На улицах, в школах, библиотеках. По всей Беларуси проходят пикеты в поддержку претендентов в кандидаты в депутаты
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В центральном регионе продолжается сбор подписей за претендентов в кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Зарегистрированы инициативные группы. Во всех районах проходят пикеты. Особых ограничений для их размещения нет. Пункты сбора подписей организуют на улицах, в школах, библиотеках, домах культуры населенных пунктов.
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На улицах, в школах, библиотеках. По всей Беларуси проходят пикеты в поддержку претендентов в кандидаты в депутаты
Новости Беларуси. В центральном регионе продолжается сбор подписей за претендентов в кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального...
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