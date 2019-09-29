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Сверить часы и не только. Какие темы обсудят на саммите ЕАЭС в Ереване
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Столица Армении готовится принять саммит Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С визитом в столицу Армении уже прибывают и другие гости. Среди них – лидеры Молдовы и Ирана, премьер Сингапура – с этой страной по итогам заседания ЕАЭС планирует подписать соглашение о зоне свободной торговли. Ну а в целом, в повестке дня завтрашней встречи -- около полутора десятков вопросов. Это темы экономики и финансов, энергетики и распределения сумм ввозных таможенных пошлин.
Ольга Коршун, корреспондент:
В Ереване евразийская пятерка соберется в полном составе. Для участия в саммите в столицу Армении прибыл и Президент Беларуси. Его самолет ближе к вечеру приземлился в международном аэропорту «Звартноц».
В целом, эксперты ждут от форума конкретных решений. К примеру, актуальным для нашей страны остается вопрос распределения ввозных таможенных пошлин. А ещё на саммите планируют обсудить формирование общего финансового рынка и бюджет на следующий год. Кстати, внести свою лепту в евразийскую казну готовы Иран и Сингапур.
Расширение внешних связей, конечно, пойдет Союзу на пользу, но ресурсы для развития есть и внутри ЕАЭС. Так, к примеру Армения нуждается в замене лифтов. Наша страна готова не только поставить это оборудование, но и создать сборочное производство в стране. Эксперты считают, что именно кооперационные связи помогут развивать не только двусторонние отношения, но и сотрудничество в ЕАЭС в целом.
Игорь Назарук, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Армении:
Впрочем, на пути к объединению еще есть определённые трудности. В основном, это торговые барьеры и ограничения. Их не один десяток. В Евразийской экономической комиссии ведут работу по их устранению. Но этому процессу явно нужен импульс.
Кстати, в следующем году Беларусь будет председательствовать в ЕАЭС. К этой миссии наша страна подходит со всей серьезностью и уже формирует будущую повестку, основная цель которой к 2025 году создать условия, чтобы Союз реализовал свой потенциал по максимум.
Ольга Коршун:
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Новости Беларуси. Столица Армении готовится принять саммит Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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