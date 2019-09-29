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Купить билет на электричку можно будет через приложение

30.09.2019 20:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Оплата проезда на поездах городских и региональных линий эконом класса скоро станет ещё проще,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская железная дорога начала финальные испытания соответствующего интернет-приложения.

Купить билет на электричку можно будет через приложение

Пока реальные продажи и поездки доступны только фокус-группе. Предполагается, что в ближайшее время подобное тестирование поможет исправить возможные недочёты и ошибки, и уже к концу года каждый желающий сможет скачать себе на смартфон такое приложение.

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Новости Беларуси. Оплата проезда на поездах городских и региональных линий эконом класса скоро станет ещё проще,  сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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