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Новости экономики за 30.09.2019

30.09.2019 20:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Внешний государственный долг Беларуси с начала года снизился почти на 2 % и сейчас составляет немногим более 16 с половиной миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 30.09.2019

В январе-августе привлечены государственные займы на 800 миллионов, в то же время погашение превысило 1 миллиард 100 миллионов. Таким образом, долговая нагрузка снизилась на 0,3 миллиарда долларов в эквиваленте. Основная масса денег пошла на выполнение обязательств перед правительством России и банками Китая.

СТЕКЛО VS ПЛАСТИК

Новости экономики за 30.09.2019

Пластиковая тара начинает понемногу сдавать позиции. Компании, которые работают с ПЭТ, активно ищут новый материал для упаковки. Белорусские производители пива заявляют, что в целом поддерживают инициативы по снижению влияния на экологию пластиковых отходов. И всё же осторожничают: моментально заменить ПЭТ на стекло невозможно.

Белорусские адвокаты проведут бесплатные консультации

По оценкам экспертов, рыночные механизмы  спрос-предложение, доходы населения, возможность и желание предприятий проводить модернизацию производства, развитие культуры потребления и многое другое  сами зададут правильные вектора и динамику развития в этом сегменте потребления.

Купить билет на электричку можно будет через приложение

В Беларуси установлена минимальная цена на сахар

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
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Новости Беларуси. Внешний государственный долг Беларуси с начала года снизился почти на 2 % и сейчас составляет немногим более 16 с половиной миллиардов...
 
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