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АБФФ разобрала спорный эпизод из-за которого Гуренко чуть не подрался с судьями

30.09.2019 21:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В программе АБФФ-ТВ «Судите с нами» разобрали спорные моменты матча 23-го тура, в котором минское «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером» — 1:1. Напомним, что главный тренер столичного клуба Сергей Гуренко получил красную карточку в конце первого тайма, а в перерыве чуть не подрался с судьями матча.


Ведущий специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин разложил все по полочкам. Смотрите!

Видео: АБФФ-ТВ

Отметим, что на пресс-конференции после матча Сергей Витальевич продолжил кипятиться и эмоционально разбирал игру.

— То, что вытворял судья — это верх непрофессионализма! Но их же кто-то готовит, их же кто-то назначает на матчи! Они тоже должны за такое ответить. Не только ведь можно тренерам карточки показывать?! Одни вопросы. Ответов нет, — заявил Гуренко.


Открыть/скачать видео (5.46 МБ)

Любопытно, что в конце выпуска «Судите с нами», Кузьмин процитировал правила игры.

— Целостность правил, а также арбитров, которые их применяют, необходимо уважать и защищать. Все уполномоченные лица, особенно тренеры и капитаны команд, несут полную ответственность перед футболом, посредством уважения официальных лиц матча и их решений.

Кстати, у Гуренко сегодня день рождения. Специалисту исполнилось 47 лет. В клубном телеграм-канале его поздравили такими словами:

«В первую очередь мы желаем вам крепкого здоровья! Оставайтесь таким же твердым и решительным. То, как вы бьетесь за команду — вызывает максимальное уважение!».

 
 
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В программе «Судите с нами» разобрали спорные моменты матча минского «Динамо» против «Шахтера».
 
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