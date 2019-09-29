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АБФФ разобрала спорный эпизод из-за которого Гуренко чуть не подрался с судьями
Источник материала: Tut.by
В программе
Ведущий специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин разложил все по полочкам. Смотрите!
Видео:
Отметим, что на
— То, что вытворял судья — это верх непрофессионализма! Но их же кто-то готовит, их же кто-то назначает на матчи! Они тоже должны за такое ответить. Не только ведь можно тренерам карточки показывать?! Одни вопросы. Ответов нет, —
Любопытно, что в конце выпуска «Судите с нами», Кузьмин процитировал правила игры.
— Целостность правил, а также арбитров, которые их применяют, необходимо уважать и защищать. Все уполномоченные лица, особенно тренеры и капитаны команд, несут полную ответственность перед футболом, посредством уважения официальных лиц матча и их решений.
Кстати, у Гуренко сегодня день рождения. Специалисту исполнилось 47 лет. В клубном
«В первую очередь мы желаем вам крепкого здоровья! Оставайтесь таким же твердым и решительным. То, как вы бьетесь за команду — вызывает максимальное уважение!».
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В программе «Судите с нами» разобрали спорные моменты матча минского «Динамо» против «Шахтера».
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