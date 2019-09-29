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Вы спрашивали про ДТП за Весеей: с людьми всё хорошо
30.09.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
У нас часто спрашивают, откуда мы берём столько информации. Ответ прост: многое нам присылают читатели, иногда на помощь приходит банальный мониторинг соцсетей.
Чаще всего информацию присылают в наши группы
Так, во время монтиринга канала «Без тормозов в Слуцке» в Zello субботним вечером нам поступила оперативная информация о дорожно-транспортном происшествии на трассе Р43 за деревней Весея Слуцкого района. Со слов очевидцев, микроавтобус въехал в трактор с прицепом, который перевозил пиломатериалы. От удара доски высыпались на бус и рассыпались по проезжей части.
Позже мы получили информацию очевидцев о том, что в ДТП никто не пострадал. Однако в F3 и Instagram стали поступать вопросы, что же там всё-таки случилось и всё ли нормально с людьми.
По просьбам случчан с утра мы принялись за уточнение этих сведений. Дозвониться руководству слуцкой ГАИ и оперативно получить комментарий не удалось.
Не сильно хотелось тратить на это много времени, но люди спрашивали - значит мы должны были уточнить. В таких случаях большую роль играет актуальность, ведь через неделю всё успеет обрасти легендами.
В отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Миноблисполкома нам сообщили, что субботнее ДТП было не учётным - это значит, что в нём обошлось без погибших и пострадавших. Информация подтвердилась.
Один из очевидцев, проезжавших мимо, высказал мнение, что прицеп трактора не был обозначен либо водитель микроавтобуса не увидел осветительные приборы из-за торчащих досок. Но это только догадки. Главное - все обошлось без серьёзных травм.
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У нас часто спрашивают, откуда мы берём столько информации. Ответ прост: многое нам присылают читатели, иногда на помощь приходит банальный мониторинг соцсетей.
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