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Вы спрашивали про ДТП за Весеей: с людьми всё хорошо

30.09.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

У нас часто спрашивают, откуда мы берём столько информации. Ответ прост: многое нам присылают читатели, иногда на помощь приходит банальный мониторинг соцсетей.

Чаще всего информацию присылают в наши группы Вконтакте, в Instagram, в последнее время короткие текстовые сообщения приходят анонимно в F3, дальше уже идёт уточнение информации или получение официального комментария.

Так, во время монтиринга канала «Без тормозов в Слуцке» в Zello субботним вечером нам поступила оперативная информация о дорожно-транспортном происшествии на трассе Р43 за деревней Весея Слуцкого района. Со слов очевидцев, микроавтобус въехал в трактор с прицепом, который перевозил пиломатериалы. От удара доски высыпались на бус и рассыпались по проезжей части.

Позже мы получили информацию очевидцев о том, что в ДТП никто не пострадал. Однако в F3 и Instagram стали поступать вопросы, что же там всё-таки случилось и всё ли нормально с людьми.

По просьбам случчан с утра мы принялись за уточнение этих сведений. Дозвониться руководству слуцкой ГАИ и оперативно получить комментарий не удалось.

Не сильно хотелось тратить на это много времени, но люди спрашивали - значит мы должны были уточнить. В таких случаях большую роль играет актуальность, ведь через неделю всё успеет обрасти легендами.

В отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Миноблисполкома нам сообщили, что субботнее ДТП было не учётным - это значит, что в нём обошлось без погибших и пострадавших. Информация подтвердилась.

Один из очевидцев, проезжавших мимо, высказал мнение, что прицеп трактора не был обозначен либо водитель микроавтобуса не увидел осветительные приборы из-за торчащих досок. Но это только догадки. Главное - все обошлось без серьёзных травм.

Эта публикация для тех, кто спрашивал не только про ДТП за Весеей, но и о том, откуда мы получаем сведения. В ней примерно видна схема работы SG в части информации. Берегите себя и соблюдайте Правила!


Владислав Слуцкий
Slutsk-Gorod.by

 
 
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У нас часто спрашивают, откуда мы берём столько информации. Ответ прост: многое нам присылают читатели, иногда на помощь приходит банальный мониторинг соцсетей.
 
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