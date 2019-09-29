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От 18 и до 40 лет. В каком возрасте дети съезжают от родителей в разных странах

30.09.2019 21:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Жизнь так устроена, что сперва ты рождаешься малышом, потом вырастаешь, иногда заводишь свою семью и создаёшь новую жизнь. И вот эта новая жизнь в лице сына/дочери рано или поздно уходит из дома.

Время начала самостоятельной жизни сильно разнится в зависимости от страны и традиций семьи. На этот счёт есть одно хорошее высказывание.

«– Однажды и птенец улетает из гнезда.
– Ты не птенец, ты – крыса. Мы не бросаем свои гнёзда, мы расширяем их», – цитата из мультфильма «Рататуй».

Мы решили выяснить, когда дети покидают отчий дом в разных странах. 

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Филиппины, до 40 лет

В культуре этой страны принято жить вместе с семьёй. Мужчины зачастую приводят в дом невесту, хотя там уже живут их родители, братья и сёстры. Как и во всех остальных случаях, важную роль играет экономический фактор.

От 18 и до 40 лет. В каком возрасте дети съезжают от родителей в разных странах
Фото: instagram.com/mir_udivitelen

Италия, до 34 лет

В Италии между детьми и родителями на протяжении всей жизни сохраняется тесная связь. Здесь мама и папа не только не против, чтобы сын или дочь жили с ними, но и всячески способствуют этому. И если молодые итальянцы и итальянки не вступают в брак, то могут жить с родителями очень долго.

От 18 и до 40 лет. В каком возрасте дети съезжают от родителей в разных странах
Фото: instagram.com/amoremio_dolcevita

Греция, до 30 лет

Местные социологи утверждают, что юные греки предпочитают жить с родителями, потому что опасаются трудностей самостоятельной жизни. Ещё одна причина – дорогое жильё. В крупных городах оплата аренды жилья сопоставима с зарплатой.

От 18 и до 40 лет. В каком возрасте дети съезжают от родителей в разных странах
Фото: instagram.com/ruslan_chachkov

Япония, до 28 лет

Молодые японцы обычно стараются съехать от родителей сразу, как заканчивают обучение и трудоустраиваются. Родители тоже стимулируют детей жить отдельно. Однако если японцы не вступают в брак, им может быть выгоднее жить в отчем доме. Также в Японии существуют хикикомори – люди, которые живут на иждивении родственников.

От 18 и до 40 лет. В каком возрасте дети съезжают от родителей в разных странах
Фото: instagram.com/planeta_vsego_sveta

Германия, до 25 лет

В культуре немцев принято рано съезжать от родителей, однако необходимость самостоятельно оплачивать своё жильё и прочие потребности откладывает срок переезда в собственный дом. Впрочем, к 40 годам почти никто не живёт с родителями.

От 18 и до 40 лет. В каком возрасте дети съезжают от родителей в разных странах
Фото: instagram.com/chertenok_ona

Великобритания, до 24 лет

Британцы съезжают от родителей с поступлением в университет, если предусмотрены общежития. После завершения учёбы, ощутив прелести самостоятельной жизни, молодёжь старается не возвращаться домой. Родители тоже считают это правильным и могут поддерживать отдельно живущих детей материально.

От 18 и до 40 лет. В каком возрасте дети съезжают от родителей в разных странах
Фото: instagram.com/lifehackinua

Россия, до 24 лет

В России дети тоже стараются пораньше начать самостоятельную жизнь. Поступившие в ВУЗы ребята живут в общежитиях или снимают квартиру вместе с друзьями, чтобы было дешевле. Если после завершения обучения финансовое положение позволяет не возвращаться в отчий дом, то молодые россияне живут отдельно от родителей.

От 18 и до 40 лет. В каком возрасте дети съезжают от родителей в разных странах
Фото: instagram.com/sheykhh_foto

Египет, до 18 лет

Египетская молодёжь предпочитает рано съезжать от родителей и создавать собственную семью. Впрочем, как и в других странах, этому мешают проблемы с деньгами. Например, в столице Египта почти четвёртая часть молодёжи живёт с родителями.

От 18 и до 40 лет. В каком возрасте дети съезжают от родителей в разных странах
Фото: instagram.com/stas.koval.travel

США, до 18 лет

После окончания школы американцы разъезжаются по студенческим общежитиям. Если оно не предусмотрено, молодёжь живёт в съёмных квартирах. В американской культуре не принято жить с родителями после 25 лет, это воспринимается неодобрительно.

От 18 и до 40 лет. В каком возрасте дети съезжают от родителей в разных странах
Фото: instagram.com/ira.land

Швеция, до 18 лет

Как и в США, в культуре шведов жить вместе с родителями после окончания обучения считается чем-то неправильным. Таких людей называют «маменькими дочками/сыночками». Поэтому молодые люди при первой же возможности переезжают в съёмное жильё. Впрочем, семейная связь не прерывается и, более того, дети могут жить в паре километров от родителей.

От 18 и до 40 лет. В каком возрасте дети съезжают от родителей в разных странах
Фото: instagram.com/ekaterina_savukova

Франция, до 18 лет

Во Франции всё просто: после 18 лет дети выставляются из дома. Дальше они идут своей дорогой. Родители почти не вмешиваются в жизнь своих чад, хотя могут оказывать материальную поддержку.

От 18 и до 40 лет. В каком возрасте дети съезжают от родителей в разных странах
Фото: instagram.com/afedoseeva_

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Жизнь так устроена, что сперва ты рождаешься малышом, потом вырастаешь, иногда заводишь свою семью и создаёшь новую жизнь. И вот эта новая жизнь в лице сына/дочери...
 
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