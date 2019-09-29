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Ремесленные мастерские, сцена и даже копия Несвижского замка. Белорусская деревня появится в Чунцине
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Настоящая белорусская деревня появится на юго-востоке Китая в Чунцине – городе-побратиме Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Миниатюрный поселок с национальным колоритом расположится в одном из самых крупных аграрных технопарков Поднебесной. Такая экспозиция здесь будет не единственная, но проекту с «белорусской пропиской» – сейчас особое внимание. Кстати, завтра Китай отметит 70-летнюю годовщину образования республики. Уже не один день страна живет в ожидании масштабного события.
Государственный сельскохозяйственный технопарк района Юйбэй – более 27 квадратных километров для аграрных экспериментов и привлечения туристов.
Здесь уже появилась итальянская деревня, а вот этот зеленый холм на макете зарезервирован для побратимов из Минской области.
Сергей Манько, корреспондент:
35 миллионов долларов инвестиций и 2 миллиона туристов в год. Пока проект на бумаге, но настроены китайские партнеры серьезно.
Хэ Бо, куратор проекта:
Белорусскую деревню построят с нуля. На площади 240 гектаров появится не только архитектурное наследие Радзивиллов, но и колоритные белорусские хатки, ремесленные мастерские и своя сцена.
Здесь уже ждут наших артистов. С премьерой приглашают и метра белорусской балетной школы Валентина Елизарьева.
Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра оперы и балета Беларуси, народный артист СССР:
Наш архитектурный ответ побратимам также не оставит себя ждать. Колоритная китайская деревня должна появиться в Смолевичском районе.
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Ремесленные мастерские, сцена и даже копия Несвижского замка. Белорусская деревня появится в Чунцине
Новости Беларуси. Настоящая белорусская деревня появится на юго-востоке Китая в Чунцине – городе-побратиме Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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