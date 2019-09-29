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Ремесленные мастерские, сцена и даже копия Несвижского замка. Белорусская деревня появится в Чунцине

30.09.2019 22:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Настоящая белорусская деревня появится на юго-востоке Китая в Чунцине – городе-побратиме Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миниатюрный поселок с национальным колоритом расположится в одном из самых крупных аграрных технопарков Поднебесной. Такая экспозиция здесь будет не единственная, но проекту с «белорусской пропиской» – сейчас особое внимание. Кстати, завтра Китай отметит 70-летнюю годовщину образования республики. Уже не один день страна живет в ожидании масштабного события.

Репортаж из Поднебесной Сергея Манько.

Ремесленные мастерские, сцена и даже копия Несвижского замка. Белорусская деревня появится в Чунцине

Государственный сельскохозяйственный технопарк района Юйбэй – более 27 квадратных километров для аграрных экспериментов и привлечения туристов.

Ремесленные мастерские, сцена и даже копия Несвижского замка. Белорусская деревня появится в Чунцине

Здесь уже появилась итальянская деревня, а вот этот зеленый холм на макете зарезервирован для побратимов из Минской области.

Ремесленные мастерские, сцена и даже копия Несвижского замка. Белорусская деревня появится в Чунцине

Сергей Манько, корреспондент:
Вот здесь, на этом месте уже через полгода появится китайский поселок с белорусской душой. Обещают возвести даже копию Несвижского замка. Беларусь для Китая станет еще ближе. А дружеские связи помогут укрепить успехи в экономике.

Ремесленные мастерские, сцена и даже копия Несвижского замка. Белорусская деревня появится в Чунцине

35 миллионов долларов инвестиций и 2 миллиона туристов в год. Пока проект на бумаге, но настроены китайские партнеры серьезно.

Ремесленные мастерские, сцена и даже копия Несвижского замка. Белорусская деревня появится в Чунцине

Хэ Бо, куратор проекта:
Мы придаем огромное значение этому проекту. Это единственный подобный проект не только в Чунцине, но и во всем юго-западном Китае. Огромное значение его реализации уделяет правительство нашего города. Мы верим, что поселок будет пользоваться популярностью как у внутренних китайских туристов, так и зарубежных гостей. Приглашаем к сотрудничеству белорусских партнеров и верим, что он станет грандиозным образцовым проектом в сотрудничестве между нашими странами.

Ремесленные мастерские, сцена и даже копия Несвижского замка. Белорусская деревня появится в Чунцине

Белорусскую деревню построят с нуля. На площади 240 гектаров появится не только архитектурное наследие Радзивиллов, но и колоритные белорусские хатки, ремесленные мастерские и своя сцена.

Ремесленные мастерские, сцена и даже копия Несвижского замка. Белорусская деревня появится в Чунцине

Здесь уже ждут наших артистов. С премьерой приглашают и метра белорусской балетной школы Валентина Елизарьева.

Ремесленные мастерские, сцена и даже копия Несвижского замка. Белорусская деревня появится в Чунцине

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра оперы и балета Беларуси, народный артист СССР:
То, что предлагает китайская сторона, это какой-то невероятный проект, и мы, конечно, должны сотрудничать. Я люблю Китай, я тут был много раз, я очень многое почерпнул для себя китайской мудрости и искусства. Поэтому, думаю, это настоящие друзья, и есть чему поучиться у них.

Ремесленные мастерские, сцена и даже копия Несвижского замка. Белорусская деревня появится в Чунцине

Наш архитектурный ответ побратимам также не оставит себя ждать. Колоритная китайская деревня должна появиться в Смолевичском районе.

Люди в материале: Сергей Манько, Валентин Елизарьев
 
 
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Новости Беларуси. Настоящая белорусская деревня появится на юго-востоке Китая в Чунцине – городе-побратиме Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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