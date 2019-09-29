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«Сказал, что в машине не было места». В Бресте парень запихнул девушку в багажник и увёз за город
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новость, которая потрясла своей без преувеличения циничностью и жестокостью. Дерзкое похищение в Бресте. Здесь, средь дела дня, прямо на улице, похитили девушку. Скрутили ей руки и запихнули в багажник. Сразу же в городе был введен план «Перехват». Похитителя задержали. А вот девушка с тяжелыми травмами была доставлена в больницу.
Петр Бутрим, корреспондент:
Его автомобиль находился буквально в 50 метрах от подъезда. О нападении на девушку неизвестного в милицию сообщил один из очевидцев – местный дворник.
Через 15 минут из багажника позвонила и сама жертва. Сообщила, что за рулем ее бывший парень. План «Перехват» был объявлен в Бресте и еще трех соседних районах.
Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
В какой-то момент девушке удалось выбраться из багажника. После этого недалеко от дороги за остановкой парень начал бить ее деревянной битой по голове.
Успел нанести как минимум два удара. Пока в драку не вмешались жители деревни Бусни. В частности, проезжавший мимо тракторист.
Лилия Ильяшевич, житель деревни Бусни:
Практически сразу к месту конфликта подоспела и милиция. Мужчину задержали. Девушка с травмами головы оперативно была доставлена в Жабинковскую районную больницу. Там ей оказали первую помощь.
Инна Бурак, заместитель главврача Жабинковской ЦРБ:
Таким образом, задержать похитителя удалось по горячим следам в 25 километрах от города. Выяснилось, что это был 29-летний житель Кобринского района. И раньше проблем с законом он не имел.
Петр Бутрим:
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Новости Беларуси. Новость, которая потрясла своей без преувеличения циничностью и жестокостью. Дерзкое похищение в Бресте. Здесь, средь дела дня, прямо на улице,...
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