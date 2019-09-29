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«Сказал, что в машине не было места». В Бресте парень запихнул девушку в багажник и увёз за город

30.09.2019 22:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новость, которая потрясла своей без преувеличения циничностью и жестокостью. Дерзкое похищение в Бресте. Здесь, средь дела дня, прямо на улице, похитили девушку. Скрутили ей руки и запихнули в багажник. Сразу же в городе был введен план «Перехват». Похитителя задержали. А вот девушка с тяжелыми травмами была доставлена в больницу.

О том, как развивалась эта криминальная история – у корреспондента Петра Бутрима.

«Сказал, что в машине не было места». В Бресте парень запихнул девушку в багажник и увёз за город

Петр Бутрим, корреспондент:
Все произошло очень быстро. Поэтому остановить мужчину сразу же на месте похищения никто не успел. Хотя незадолго до этого соседей удивил подозрительный человек в капюшоне. Девушка около половины девятого утра выходила из дома. Прямо на крыльце здания ее схватил мужчина и затолкал в багажник.

«Сказал, что в машине не было места». В Бресте парень запихнул девушку в багажник и увёз за город

Его автомобиль находился буквально в 50 метрах от подъезда. О нападении на девушку неизвестного в милицию сообщил один из очевидцев – местный дворник.

«Сказал, что в машине не было места». В Бресте парень запихнул девушку в багажник и увёз за город

Через 15 минут из багажника позвонила и сама жертва. Сообщила, что за рулем ее бывший парень. План «Перехват» был объявлен в Бресте и еще трех соседних районах.  

«Сказал, что в машине не было места». В Бресте парень запихнул девушку в багажник и увёз за город

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
В деревне Бусни Жабинковского района обнаружили автомобиль, а позже – парня, 1990 года рождения, жителя Кобринского района и девушку, 1998 года рождения, брестчанку, работницу одного из банковских учреждений облцентра.

«Сказал, что в машине не было места». В Бресте парень запихнул девушку в багажник и увёз за город

В какой-то момент девушке удалось выбраться из багажника. После этого недалеко от дороги за остановкой парень начал бить ее деревянной битой по голове.

«Сказал, что в машине не было места». В Бресте парень запихнул девушку в багажник и увёз за город

Успел нанести как минимум два удара. Пока в драку не вмешались жители деревни Бусни. В частности, проезжавший мимо тракторист.

«Сказал, что в машине не было места». В Бресте парень запихнул девушку в багажник и увёз за город

Лилия Ильяшевич, житель деревни Бусни:  
В машине очень много пустых бутылок от алкоголя. Видно, в начале деревни выбросил телефон. Когда у него спросили, почему он девушку в багажник запихнул, он ответил, что в машине не было места.  

«Сказал, что в машине не было места». В Бресте парень запихнул девушку в багажник и увёз за город

Практически сразу к месту конфликта подоспела и милиция. Мужчину задержали. Девушка с травмами головы оперативно была доставлена в Жабинковскую районную больницу. Там ей оказали первую помощь.

«Сказал, что в машине не было места». В Бресте парень запихнул девушку в багажник и увёз за город

Инна Бурак, заместитель главврача Жабинковской ЦРБ:
Пациентка была доставлена в приемное отделение машиной скорой помощи. Где и были проведены все дополнительные необходимые обследования, консультации специалистов. После чего она была госпитализирована в хирургическое отделение. В настоящее время состояние пациентки расценивается как удовлетворительное.  

«Сказал, что в машине не было места». В Бресте парень запихнул девушку в багажник и увёз за город

Таким образом, задержать похитителя удалось по горячим следам в 25 километрах от города. Выяснилось, что это был 29-летний житель Кобринского района. И раньше проблем с законом он не имел.  

Петр Бутрим:
То, что произошло сегодня утром, шокировало не только очевидцев, жителей этого двора. Все обстоятельства дерзкого нападения еще предстоит узнать. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Максимальное наказание – 7 лет лишения свободы.  

Люди в материале: Пётр Бутрим, Лилия Ильяшевич, Инна Бурак, Ольга Чемоданова
 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Новости Беларуси. Новость, которая потрясла своей без преувеличения циничностью и жестокостью. Дерзкое похищение в Бресте. Здесь, средь дела дня, прямо на улице,...
 
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