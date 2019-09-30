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Женская сборная по футболу готовится к матчу с норвежками: «Мы постараемся дать бой»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу в конце этой недели примет команду Норвегии в рамках отбора к чемпионату Европы – 2021, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Юрия Малеева победно стартовали в квалификации, разгромив в начале сентября дружину из Фарерских островов – 6:0.
Теперь на очереди топовые норвежки. Держать удар перед скандинавской командой наши девчата будут на «Борисов–Арене» 4 октября. Стартовый свисток прозвучит в 18.45. Сегодня девушки проводят очередную тренировку в столице и готовы дать бой маститому сопернику.
Юрий Малеев, главный тренер женской сборной Беларуси по футболу:
Анастасия Харланова, полузащитник женской сборной Беларуси по футболу:
Отборочный этап к Евро – 2021 включает в себя 8 матчей. В этом календарном году белоруски проведут еще одну игру в рамках квалификации. Наши девушки сыграют против команды Уэльса. Остальные поединки сборная Беларуси проведет уже в 2020 году. Чтобы завоевать прямую путевку на финал чемпионата Европы, который примет Англия, нужно занять первое место в своей группе либо попасть в тройку лучших команд, занявших вторые места.
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу в конце этой недели примет команду Норвегии в рамках отбора к чемпионату Европы – 2021, сообщили в программе...
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