ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Наблюдатели: «Выборы в Беларуси проходят, как праздник»

30.09.2019 22:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси завершается образование участковых избирательных комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наблюдатели: «Выборы в Беларуси проходят, как праздник»

Участие в организации и обеспечении электоральной кампании примут тысячи белорусов: больше всего жителей Гомельской области. Здесь, чтобы помогать в работе участковых комиссий, выдвинуто почти 11 тысяч человек. Около 60 % от этого числа – члены общественных объединений.

Окончательный состав участковых избиркомов станет известен не позднее 2 октября. 8 – завершится формирование списков кандидатов в члены Совета Республики. А 7 – в Палату представителей.

Наблюдатели: «Выборы в Беларуси проходят, как праздник»

Алексей Неверов председатель Гомельской областной избирательной комиссии:
В настоящее время нам известно о четырёх выдвинутых кандидатах. Один из них путём сбора подписей. Один от партии. Два путём сбора подписей и трудовыми коллективами.

Наблюдатели: «Выборы в Беларуси проходят, как праздник»

В стране уже работает делегация миссии наблюдателей от СНГ – одна из самых представительных на выборах. Она посещает все регионы для знакомства с особенностями проведения предвыборной кампании. Краткосрочные наблюдатели прибудут накануне выборов. Их ожидается около 400 человек.

Наблюдатели: «Выборы в Беларуси проходят, как праздник»

Размик Хумарян, международный наблюдатель:
По моим наблюдениям, а я уже два раза был, выборы в Беларуси проходят, как праздник. Выборы проходят супер организовано. Власти со своей стороны делают все, чтобы избиратель почувствовал праздник. И этот праздник создают.

Принять участие в выборах смогут и белорусы, временно находящиеся за пределами страны. Будут открыты 46 мест для голосования за рубежом. Так, в России образованы сразу три участка – в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

Люди в материале: Алексей Неверов, Размик Хумарян
 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 82
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси завершается образование участковых избирательных комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в организации и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ремесленные мастерские, сцена и даже копия Несвижского замка. Белорусская деревня появится в Чунцине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика