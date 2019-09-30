ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Футбольного тренера уволили за оскорбление Греты Тунберг

30.09.2019 22:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Тренер молодежной команды итальянского клуба «Гроссето» Томмазо Касалини был уволен за оскорбление 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг. Об этом сообщает lenta.ru.


Фото: Reuters

Касалини на своей странице в Facebook назвал Тунберг «маленькой шлюхой». Руководство «Гроссето» уволило тренера, заявив, что его поведение не соответствует политике клуба. Football Italia пишет, что Касалини принес извинения. Специалист сказал, что неудачно выразился в момент ярости.

Тунберг стала известна после того, как в августе 2018 года вышла на одиночный пикет перед зданием парламента в Стокгольме. Она требовала соблюдения условий Парижского соглашения по климату. После этого Тунберг стала лидером общемирового движения подростков «школьная забастовка за климат».

В сентябре этого года она выступила на саммите по климату в ООН, где отчитала политиков за разрушительные последствия их решений.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Сказал, что в машине не было места». В Бресте парень запихнул девушку в багажник и увёз за город
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика