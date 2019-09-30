Футбольного тренера уволили за оскорбление Греты Тунберг

Источник материала: Tut.by

Тренер молодежной команды итальянского клуба «Гроссето» Томмазо Касалини был уволен за оскорбление 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг. Об этом сообщает lenta.ru.



Фото: Reuters

Касалини на своей странице в Facebook назвал Тунберг «маленькой шлюхой». Руководство «Гроссето» уволило тренера, заявив, что его поведение не соответствует политике клуба. Football Italia пишет, что Касалини принес извинения. Специалист сказал, что неудачно выразился в момент ярости.

Тунберг стала известна после того, как в августе 2018 года вышла на одиночный пикет перед зданием парламента в Стокгольме. Она требовала соблюдения условий Парижского соглашения по климату. После этого Тунберг стала лидером общемирового движения подростков «школьная забастовка за климат».

В сентябре этого года она выступила на саммите по климату в ООН, где отчитала политиков за разрушительные последствия их решений.