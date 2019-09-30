Печи должны быть исправными, а смотровым комиссиям важно усилить внимание. Как предупредить пожары в регионе и избежать новых жертв обсудили в облисполкоме

Источник материала: Вороновская газета





Сентябрь в этом году почти в буквальном смысле — заставил подбросить поленьев в печь. Несмотря на то, что проверять готовность к зиме смотровые комиссии и субъекты профилактики начали заранее, свести к нулю количество пожаров в области не удалось. За последний месяц в регионе произошло 44 пожара, три человека погибли. При этом причиной более 30% случаев, по данным МЧС, стало нарушение правил безопасного использования печного отопления и электрооборудования. О том, что будет предпринято, чтобы исправить ситуацию, шла речь на заседании комиссии для определения мер и осуществления координации работы по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде.





– В целом наблюдается положительная динамика снижения количества пожаров в области, что не может не радовать, – отметил заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович. – Однако работу смотровых комиссий и субъектов пожарной профилактики нужно усиливать до тех пор, пока полностью не будут исключены случаи гибели людей. Нарушение правил эксплуатации электрооборудования и печей – вот больное место. К обследованию домовладений ответственные службы должны подходить без формализма, со всей ответственностью. При этом важно контролировать устранение всех выявленных нарушений. Кроме того, есть проблема с домами, отключенными от электричества за задолженность. Ситуация создает пожароопасный момент, и необходимо с ней разобраться







Проверить все печи

Примечательно, что чуть больше половины произошедших в области пожаров, затронули не частные дома, дачи и квартиры, а хозяйственные и бытовые постройки. А это как раз то, что смотровые комиссии чаще всего отодвигают на второй план при обследовании.





– Это повод задуматься, на что еще следует обращать внимание при проверке пожарной безопасности жилого фонда, – подчеркнул первый заместитель начальника областного управления МЧС Александр Ясев. – На повестке дня остается эксплуатация печного отопления. Большинство установленных фактов неисправности устраняются в положенный срок.









К слову, вопрос обследования домов на исправность печного отопления ставится теперь другим ребром – если раньше в поле зрения смотровых комиссий попадали, в первую очередь, уязвимые категории граждан – пожилые одинокие люди, люди с ограниченными возможностями, неблагополучные семьи – то сейчас речь идет о проверке всех домов, отапливаемых печью. Ведь, как показывает практика, пожары часто случаются там, где, казалось бы, повышенного риска нет.





– Беда может произойти в любой, даже благополучной семье, – отметил Виктор Лискович. – Заботиться нужно не только об уязвимых людях. Должны быть обследованы все дома с печным отоплением, чтобы вовремя выявить неисправности и предотвратить возможные пожары.

Садоводческие товарищества «под прицелом» огня

«Пожароопасным местом» по-прежнему остаются садоводческие товарищества, в каждом из которых насчитывает в среднем около тысячи человек. Смотровым комиссиям, как было подчеркнуто на заседании, с таким количеством в одиночку не справиться. Привлекать к обследованию планируется сам актив садовых товариществ.

– Возглавлять садовые товарищества должны ответственные люди, которые не будут относиться к своим обязанностям формально и начнут наравне с субъектами профилактики и смотровыми комиссиями контролировать ситуацию с пожарной безопасностью, – отметил Виктор Лискович.





Вернутся в свет

Отдельный вопрос, как работать с теми, кто живет в домах, отключенных от электроснабжения. Один из случаев групповой гибели на пожаре в Лидском районе произошел как раз в доме, где электричество было отключено за неуплату.

– Всего в области более 380 жилых помещений, где отключен свет. В них проживает порядка четырех сотен человек, – рассказала начальник управления организации социальной помощи комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Ольга Седельник. – Подавляющее большинство – трудоспособные граждане, и незначительный процент – пожилые одинокие люди или люди с инвалидностью.







Всем очевидно, что отсутствие света в доме – прямой триггер неосторожного обращения с огнем. Выход здесь видится один – подключить нерадивых абонентов обратно к электроснабжению, предварительно проверив электропроводку. Правда, это вовсе не означает, что платить не придется – долги можно взыскать установленном законом порядке.









Анна РАДЮК

Фото: Артема ТУРЛАЯ https://grodnonews.by/