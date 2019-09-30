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Мария Миронова: это нога — «Того Кого Надо Нога. Актриса снова стала мамой!

30.09.2019 21:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Актриса родила ребёнка в Греции.



Мария Миронова стала мамой во второй раз. Ребёнок появился на свет в Греции, где актриса провела последние месяцы беременности. О появлении малышки на свет (судя по всему, это девочка) Мария сама сообщила в личном блоге, пишет 7days.ru

«Наше греческое чудо явилось в мир», - написала Миронова. 


Она также опубликовала фото отпечатка маленькой ножки, тем самым, доказав, что это никакие не шутки!

О том, что Мария снова станет мамой, она рассказала совсем недавно. Тогда же стало известно, что актриса давно и счастливо замужем. Правда, Миронова так и не раскрыла личность своего мужа. Но когда в Сети начались разговоры и нелепые слухи, она решила расставить точки над «I”.


«Дабы прекратить этот цирк шапито, хочу сделать официальное заявление. В моих сторис проскочила нога, хочу вас заверить, что это нога — «Того Кого Надо Нога». Это первое. Дабы рассеять все оставшиеся сомнения хочу официально заявить, что мой официальный брак состоялся в Греции, после двух лет совместной жизни. И произошло это именно на острове Санторини. Рожать я планирую в любимейшей нами стране, а именно Греции. Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является директором по развитию русско- японской компании, занимающейся медицинскими технологиями (не судостроительством и не актерством). Он — не японец, во избежание кривотолков! Его имя — Андрей (по многочисленным просьбам моих подписчиков) и он действительно является тезкой моего сына и даже отца» — поделилась Миронова.
 
 
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