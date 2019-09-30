«Шарашкина контора»: как центры занятости «помогают» искать работу

пишет Белсат. Для сравнения: на начало сентября в стране насчитывалось 11 900 официальных безработных. То есть получается, что только в Минске вакансий хватит на всех безработных белорусов. Но найти работу через центры занятости – тяжело, да и желания туда обращаться у людей немного,Белсат.





«Мне дали одно место. Я приехал, а мне говорят, что уже работник не требуется. Дальше мне дали место, где я просто не подходил, так как там требуются инвалиды», – рассказывает Виталий Спикин, который искал работу через центр занятости населения.









Виталий полтора месяца искал себе вакансию через отдел трудоустройства. В результате от государственной помощи отказался. А все начиналось так. Стал на учет как безработный. Получил две карточки. В одной – должен делать отметки на предприятиях, куда приходил по направлению государства. Вторая карточка – подтверждение, что он и самостоятельно занимается поиском работы. Нашел, например, в интернете вакансию, пришел на собеседование – если тебе отказали, давай карточку и проси, чтобы это письменно подтвердили.





«У меня спросили о самостоятельном поиске работы, я сказал, что у меня тяжелое материальное положение, у меня банально нет денег на талоны, потому что я не вчера и не позавчера уволился с работы и не сегодня захотел найти другую, а долго уже не имею работы», – говорит Виталий.





Денежная помощь безработному, которую платили ему, – 25 рублей в месяц. За то, что отметками на бумаге не подтвердил самостоятельный поиск работы, мужчину оштрафовали и снизили помощь на 50 процентов.





«Общая сумма уплаченного с 19.06 до 1.08 – это, грубо говоря, полтора месяца – составила 20 рублей 73 копейки. Представляете, такие астрономические деньги!» – рассказывает Виталий Спикин.









У Виталия – эпилепсия. Инвалидность несколько лет назад сняли, но при этом противопоказания относительно видов работы оставили. В центре занятости мужчине предложили семь вакансий. И в тех случаях, когда не отказывали по той причине, что все места уже заняты, он попросту не соответствовал по медицинским показателям. Предлагали еще работу дворника. Но Виталий, столяр по образованию, от перспективы мести улицы отказывался сам. Заработок на вакансиях, которые искало для мужчины государство, колебался от 330 до 410 рублей.









фото из открытого доступа





Мингорисполком утверждает, что 60 процентов вакансий, которые есть в центрах занятости, предлагают зарплаты более 500 рублей. Чтобы проверить это, мы направляемся в отдел трудоустройства. Кстати, в тот самый, где искал себе работу и Виталий. В помещении стоят компьютеры. Люди просматривают вакансии. Один из мужчин хочет работать дворником: компьютер выдает вакансии с зарплатой до 800 рублей. Безработный машине не верит, так как много раз проверял сам.





«Я тут два раза по полтора года стоял, и ничего не получал. Пришлось самому искать работу, брать метлу и идти дворником работать. Это шарашкина контора! Так можете и записать!» – говорит безработный.





Мы попали еще в один минский отдел по трудоустройству. Отсутствие очереди безработных можно объяснить следующим. Белорусы не верят, что здесь им помогут найти хорошую работу, да и на 25 рублей денежной помощи не разживешься. От нанимателей требуют передавать информацию о свободных местах в центре занятости. Правда, сообщают только, например, о вакансиях уборщицы или сторожа, так как поиск работников на более престижные места работодатели попросту не могут доверить государству.





«Вы поверите, что у нас 0,3-0,4 процента безработицы? Это фантастика! В самых хороших с этой точки зрения странах менее трех процентов не бывает безработицы!» – комментирует Александр Ярошук, председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов.









Секрет низкого уровня безработицы в Беларуси прост: если ты не зарегистрирован в центрах занятости как безработный, то для статистики не существуешь. То есть на деле Виталий Спикин работы до сих пор не имеет, но безработным не числится.







