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Жака Ширака похоронили рядом со старшей дочерью

30.09.2019 23:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. В Париже простились с Жаком Шираком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жака Ширака похоронили рядом со старшей дочерью

Жака Ширака похоронили рядом со старшей дочерью

Бывшего президента Франции похоронили на кладбище Монпарнас рядом со старшей дочерью Лоранс. Почтить память великого французского политика прибыли лидеры около 80 государств и правительств.

Жака Ширака похоронили рядом со старшей дочерью

Церемония захоронения прошла в присутствии только родных и близких. Жак Ширак ушел из жизни 26 сентября в возрасте 86 лет. Его называли человеком огромной харизмы и высоких принципов, за что Ширака и любили французы, с гордостью называя его одним из своих самых любимых президентов.

Люди в материале: Жак Ширак
 
 
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Новости Франции. В Париже простились с Жаком Шираком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бывшего президента Франции похоронили на кладбище Монпарнас...
 
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