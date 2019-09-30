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«Я рада, что не «Лион» и не «Вольфсбург». «Минск» сыграет с «Барселоной» в рамках Лиги чемпионов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Футбольная «Барселона» снова приедет в Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Вот только в белорусскую столицу нанесет визит женская команда. Она сыграет с девушками из дружины футбольного клуба «Минск» в рамках 1/8 финала женской Лиги чемпионов.
Жеребьёвка прошла в штаб-квартире УЕФА. Первые матчи этой стадии запланированы на 16-17 октября, а ответные пройдут 30 и 31 октября.
Анна Козюпа, игрок женской команды ФК «Минск»:
В предыдущем раунде этого евротурнира, «минчанки» по сумме двух матчей обыграли «Цюрих», а «Барса» была сильнее девушек из «Ювентуса».
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Новости Беларуси. Футбольная «Барселона» снова приедет в Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Вот только в белорусскую столицу нанесет визит женская...
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