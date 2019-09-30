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Ещё одно ДТП с пострадавшими произошло сегодня возле Василинок

01.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Ещё одно ДТП с пострадавшими произошло сегодня возле Василинок

    фотографии очевидца

Ещё одно ДТП с пострадавшими произошло сегодня на автодороге Р23 в Слуцком районе, сообщили очевидцы.

По предварительной информации, один из водителей остановился, чтобы оказать помощь пострадавшим, и тоже попал под машину. Три человека были доставлены в больницу.

Информация уточняется.

Ещё одно ДТП с пострадавшими произошло сегодня возле Василинок

Ещё одно ДТП с пострадавшими произошло сегодня возле Василинок

Ещё одно ДТП с пострадавшими произошло сегодня возле Василинок

Днём на 69 км трассы Р23 произошла авария с участием микроавтобуса и фуры.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Ещё одно ДТП с пострадавшими произошло сегодня на автодороге Р23 в Слуцком районе, сообщили очевидцы. Информация уточняется.
 
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