Ещё одно ДТП с пострадавшими произошло сегодня возле Василинок

Источник материала: Слуцк Город





фотографии очевидца

Ещё одно ДТП с пострадавшими произошло сегодня на автодороге Р23 в Слуцком районе, сообщили очевидцы.

По предварительной информации, один из водителей остановился, чтобы оказать помощь пострадавшим, и тоже попал под машину. Три человека были доставлены в больницу.

Информация уточняется.













Днём на 69 км трассы Р23 произошла авария с участием микроавтобуса и фуры.



Slutsk-Gorod.by