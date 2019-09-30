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Вчера в Лиде произошло смертельное ДТП. Под колеса такси попал 81-летний мужчина
Источник материала: Lida.Info
Под колесами автомобиля оказался пенсионер. Подробности рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Павел Кирильчук.
«Житель Лиды, 1938 года рождения, пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу в районе дома №17 по улице Ленинской и попал под колеса автомобиля «Фольксваген-Поло», под управлением лидчанина, 1987 года рождения. В результате наезда пенсионер от полученных травм скончался в больнице. На записи с камер видеонаблюдения видно, что разрешающий сигнал светофора для водителя такси загорелся через 4 секунду после наезда», — цитирует инспектора радио
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Под колесами автомобиля оказался пенсионер. Подробности рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Павел Кирильчук. «Житель Лиды, 1938 года рождения, пересекал...
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