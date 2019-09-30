Лукашенко: Беларусь заинтересована в развитии отношений с Арменией

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване, сообщает в понедельник БЕЛТА .

Лукашенко отметил, что Минск заинтересован в развитии отношений с Ереваном и отметил высокий темп роста товарооборота между странами, который в настоящее время составляет 140%. Глава белорусского государства также пообещал поддерживать армянский бизнес в Беларуси и предложил Пашиняну создавать совместные предприятия.

«Если даже вы откажетесь с нами сотрудничать, мы все равно будем настаивать на том, чтобы быть очень близкими и дружественными государствами», – заявил белорусский лидер.

Пашинян, в свою очередь, отметил, что рад способности двух стран обсуждать непростые вопросы, чтобы прийти к единому мнению.

«У нас достаточно мудрости, храбрости и воли все вопросы решить так, чтобы дружба и братство между нашими народами и странами развивались», – сказал Пашинян.