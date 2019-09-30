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Лукашенко: Беларусь заинтересована в развитии отношений с Арменией

01.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване, сообщает в понедельник БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что Минск заинтересован в развитии отношений с Ереваном и отметил высокий темп роста товарооборота между странами, который в настоящее время составляет 140%. Глава белорусского государства также пообещал поддерживать армянский бизнес в Беларуси и предложил Пашиняну создавать совместные предприятия.

«Если даже вы откажетесь с нами сотрудничать, мы все равно будем настаивать на том, чтобы быть очень близкими и дружественными государствами», – заявил белорусский лидер. 

Пашинян, в свою очередь, отметил, что рад способности двух стран обсуждать непростые вопросы, чтобы прийти к единому мнению. 

«У нас достаточно мудрости, храбрости и воли все вопросы решить так, чтобы дружба и братство между нашими народами и странами развивались», – сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении также рассказал белорусскому лидеру о подготовке заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в Ереване 1 октября. Глава армянского правительства отметил, что на саммите планируется подписать договор о свободной торговле и рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Сингапуром.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси отметил высокий темп роста товарооборота между странами.
 
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