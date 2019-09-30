На победной ноте завершили сезон юные волковысские конники

Источник материала: Новости Волковыска

В минувшие выходные Открытым первенством Гродненской области по выездке завершился спортивный сезон-2019 для волковысских спортсменов-конников.

Несмотря на капризы погоды, которая то радовала солнышком, то заливала потоками дождя, на боевое поле вышли 20 спортивных пар из Гродненского, Минского, Щучинского и Волковысского районов, чтобы в честной борьбе определить сильнейших в трех категориях «Юношеские езды. Открытый класс», «Дети 2005 г.р. и моложе», «Всадники без ограничения возраста, но не выше 2-го спортивного разряда».

Стало уже замечательной традицией, что на соревнования по выездке, проводящиеся в Гродненской области, оценивать наших спортсменов приезжают судьи очень высокого уровня. В этот раз гармонию, мастерство и уровень подготовленности соревнующихся пар строго, но справедливо определяли судья высшей национальной категории Петухова Наталья Александровна, судья национальной категории Костюкевич Элла Анатольевна, судья 1 категории Гробер Ольга Георгиевна.

Справиться с непогодой и волнением удавалось сразу не всем участникам, но спорт есть спорт и пьедестал почета ежедневно занимали сильнейшие:

Тест «Предварительный приз - юноши»:

Колосов Николай и Гилфорд 65,167% (Волковыск)

Полубок Ксения и Хоф 63,444% (Волковыск)

Коршикова Людмила и Диалект 62,389% (Гродно)

Тест «Предварительный приз А» (дети):

Хомбак Алиса и Диалект 66,667% (Вертелишки)

Сторожук Владислав и Гилфорд 65,758% (Волковыск)

Дорофейчик Ольга и Тихоня 62,045% (Волковыск)

Тест «Предварительный приз А» (всадники без ограничения возраста, но выше 2 спортивного разряда):

Володько Ирина и Скипио 67,348% (Щучин)

Хомбак Алиса и Диалект 66,667% (Вертелишки)

Сторожук Владислав и Гилфорд 65,758% (Волковыск)

Тест «Командный приз - юноши»:

Евсеенкова Валерия и Адонис 65,505% (Минск)

Полубок Ксения и Хоф 65,000% (Волковыск)

Коршикова Людмила и Диалект 64,848% (Гродно)

Тест «Предварительный приз В» (дети):

Хомбак Алиса и Диалект 69,423% (Вертелишки)

Сторожук Владислав и Гилфорд 66,218% (Волковыск)

Дорофейчик Ольга и Тихоня 64,038% (Волковыск)

Тест «Предварительный приз В» (всадники без ограничения возраста, но выше 2 спортивного разряда):

Хомбак Алиса и Диалект 69,423% (Вертелишки)

Сторожук Владислав и Гилфорд 66,218% (Волковыск)

Володько Ирина и Скипио 64,167% (Щучин)

Тест «Личный приз - юноши»:

Колос Карина и Хоф 65,049% (Минск)

Коршикова Людмила и Диалект 65,049% (Гродно)

Сторожук Владислав и Эгей 62,980% (Волковыск)

Тест «Командный приз» (дети):

Хомбак Алиса и Диалект 66,026% (Вертелишки)

Сторожук Владислав и Гилфорд 64,103% (Волковыск)

Войтеховская Милана и Флорида 63,141% (Волковыск)

Тест «Командный приз» (всадники без ограничения возраста, но выше 2 спортивного разряда):

Хомбак Алиса и Диалект 66,026% (Вертелишки)

Сторожук Владислав и Гилфорд 64,103% (Волковыск)

Садовничая Екатерина и Диалект 63,462% (Вертелишки)

Поздравляем победителей и призеров, а также их тренеров, и желаем всем участникам соревнований и их четвероногим партнёрам здоровья, веры в свои силы, терпения и, конечно, много новых успешных стартов в следующем году!



























