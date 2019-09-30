На победной ноте завершили сезон юные волковысские конники

В минувшие выходные Открытым первенством Гродненской области по выездке завершился спортивный сезон-2019 для волковысских спортсменов-конников.

Несмотря на капризы погоды, которая то радовала солнышком, то заливала потоками дождя, на боевое поле вышли 20 спортивных пар из Гродненского, Минского, Щучинского и Волковысского районов, чтобы в честной борьбе определить сильнейших в трех категориях «Юношеские езды. Открытый класс», «Дети 2005 г.р. и моложе», «Всадники без ограничения возраста, но не выше 2-го спортивного разряда».

Стало уже замечательной традицией, что на соревнования по выездке, проводящиеся в Гродненской области, оценивать наших спортсменов приезжают судьи очень высокого уровня. В этот раз гармонию, мастерство и уровень подготовленности соревнующихся пар строго, но справедливо определяли судья высшей национальной категории Петухова Наталья Александровна, судья национальной категории Костюкевич Элла Анатольевна, судья 1 категории Гробер Ольга Георгиевна.

Справиться с непогодой и волнением удавалось сразу не всем участникам, но спорт есть спорт и пьедестал почета ежедневно занимали сильнейшие:

Тест «Предварительный приз - юноши»:

Колосов Николай и Гилфорд 65,167% (Волковыск)

Полубок Ксения и Хоф 63,444% (Волковыск)

Коршикова Людмила и Диалект 62,389% (Гродно)

Тест «Предварительный приз А» (дети):

Хомбак Алиса и Диалект 66,667% (Вертелишки)

Сторожук Владислав и Гилфорд 65,758% (Волковыск)

Дорофейчик Ольга и Тихоня 62,045% (Волковыск)

Тест «Предварительный приз А» (всадники без ограничения возраста, но выше 2 спортивного разряда):

Володько Ирина и Скипио 67,348% (Щучин)

Хомбак Алиса и Диалект 66,667% (Вертелишки)

Сторожук Владислав и Гилфорд 65,758% (Волковыск)

Тест «Командный приз - юноши»:

Евсеенкова Валерия и Адонис 65,505% (Минск)

Полубок Ксения и Хоф 65,000% (Волковыск)

Коршикова Людмила и Диалект 64,848% (Гродно)

Тест «Предварительный приз В» (дети):

Хомбак Алиса и Диалект 69,423% (Вертелишки)

Сторожук Владислав и Гилфорд 66,218% (Волковыск)

Дорофейчик Ольга и Тихоня 64,038% (Волковыск)

Тест «Предварительный приз В» (всадники без ограничения возраста, но выше 2 спортивного разряда):

Хомбак Алиса и Диалект 69,423% (Вертелишки)

Сторожук Владислав и Гилфорд 66,218% (Волковыск)

Володько Ирина и Скипио 64,167% (Щучин)

Тест «Личный приз - юноши»:

Колос Карина и Хоф 65,049% (Минск)

Коршикова Людмила и Диалект 65,049% (Гродно)

Сторожук Владислав и Эгей 62,980% (Волковыск)

Тест «Командный приз» (дети):

Хомбак Алиса и Диалект 66,026% (Вертелишки)

Сторожук Владислав и Гилфорд 64,103% (Волковыск)

Войтеховская Милана и Флорида 63,141% (Волковыск)

Тест «Командный приз» (всадники без ограничения возраста, но выше 2 спортивного разряда):

Хомбак Алиса и Диалект 66,026% (Вертелишки)

Сторожук Владислав и Гилфорд 64,103% (Волковыск)

Садовничая Екатерина и Диалект 63,462% (Вертелишки)

Поздравляем победителей и призеров, а также их тренеров, и желаем всем участникам соревнований и их четвероногим партнёрам здоровья, веры в свои силы, терпения и, конечно, много новых успешных стартов в следующем году!

На победной ноте завершили сезон юные волковысские конники

На победной ноте завершили сезон юные волковысские конники

На победной ноте завершили сезон юные волковысские конники

На победной ноте завершили сезон юные волковысские конники

На победной ноте завершили сезон юные волковысские конники

На победной ноте завершили сезон юные волковысские конники

На победной ноте завершили сезон юные волковысские конники