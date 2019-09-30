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В ГАИ рассказали, где в октябре будут работать мобильные камеры фотофиксации

01.10.2019 07:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в октябре 2019 года.


В октябре расположение мобильных датчиков, работающих в вечернее и ночное время, меняться не будет. Одиннадцать камер скорости целый месяц с 20.00 до 02.00 будут работать на участках:

  • проспект Машерова, 25;
  • проспект Дзержинского, 115;
  • улица Радиальная, 19;
  • улица Притыцкого, 38;
  • проспект Независимости, 99;
  • улица Орловская, 80;
  • Партизанский проспект, 75;
  • улица Кижеватова, 36;
  • улица Московская, 22;
  • улица Кальварийская, 25;
  • пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской.

Мобильные датчики контроля скорости также будут работать по нечетным числам на Партизанском проспекте, 178, проспекте Дзержинского, 115, улице Московской, 22. По четным числам камеры будут расположены на улице Радиальной, 19, улице Кижеватова, 36, пересечении проспекта Независимости с улицей Рогачевской. Эти датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.

Еще три камеры скорости будут установлены в районе 32 и 37 километров внешнего кольца МКАД и 34 километра внутреннего кольца МКАД (ограничения — 90 км/ч). Работать они будут круглосуточно.

 
 
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С целью неукоснительного соблюдения скоростных ограничений в местах концентрации ДТП столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков...
 
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