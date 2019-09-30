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В ГАИ рассказали, где в октябре будут работать мобильные камеры фотофиксации
Источник материала: Tut.by
Столичная ГАИ
В октябре расположение мобильных датчиков, работающих в вечернее и ночное время, меняться не будет. Одиннадцать камер скорости целый месяц с 20.00 до 02.00 будут работать на участках:
Мобильные датчики контроля скорости также будут работать по нечетным числам на Партизанском проспекте, 178, проспекте Дзержинского, 115, улице Московской, 22. По четным числам камеры будут расположены на улице Радиальной, 19, улице Кижеватова, 36, пересечении проспекта Независимости с улицей Рогачевской. Эти датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.
Еще три камеры скорости будут установлены в районе 32 и 37 километров внешнего кольца МКАД и 34 километра внутреннего кольца МКАД (ограничения — 90 км/ч). Работать они будут круглосуточно.
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