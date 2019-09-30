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БЖД запустит приложение для продажи билетов до конца 2019 года

01.10.2019 07:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

БЖД запустит приложение для продажи билетов до конца 2019 года
Фото из открытых источников

Мобильное приложение уже разработано. Его тестирование в закрытой группе начинается сегодня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя главного инженера БЖД Геннадия Глевицкого.

Изначально планируется приложение на базе Android, позже увидит свет версия для iOS.

Среди новаций БЖД – модернизация системы продажи электронных билетов.

«Сейчас она готова к промышленной эксплуатации, но прежде чем выйти на неограниченный полигон (а это сотни тысяч пользователей), мы хотим в течение нескольких недель (до месяца) провести тестирование в режиме реальных продаж и поездок на ограниченном количестве пользователей», - сказал Геннадий Глевицкий. 

БЖД запустит приложение для продажи билетов до конца 2019 года
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