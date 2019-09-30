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Штраф и конфискацию получил перегонщик из Бреста, который ввез в Беларусь семь авто под видом одного
Источник материала: Tut.by
В Бресте огласили приговор 57-летнему мужчине, который ввез в страну семь автомобилей под видом одного,
Суд признал мужчину виновным в уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере и назначил почти 6 тысяч рублей штрафа с конфискацией семи автомобилей.
Махинации с автомобилями осужденный проворачивал с октября 2018 года по февраль 2019 года. В этот период он
Причиненный бюджету ущерб оценили более чем в 116 тыс. рублей.
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Штраф и конфискацию получил перегонщик из Бреста, который ввез в Беларусь семь авто под видом одного
Ему назначили 5805 рублей штрафа с конфискацией семи автомобилей.
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