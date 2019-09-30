Штраф и конфискацию получил перегонщик из Бреста, который ввез в Беларусь семь авто под видом одного

Источник материала: Tut.by

В Бресте огласили приговор 57-летнему мужчине, который ввез в страну семь автомобилей под видом одного, сообщает пресс-служба Брестского областного суда.



Фото: customs.gov.by

Суд признал мужчину виновным в уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере и назначил почти 6 тысяч рублей штрафа с конфискацией семи автомобилей.

Махинации с автомобилями осужденный проворачивал с октября 2018 года по февраль 2019 года. В этот период он ввез в Беларусь под видом одного транспортного средства семь автомобилей Audi. Белорусские регистрационные знаки он устанавливал на автомобили аналогичной модели на территории Польши. В страну машины ввозились по «зеленому» коридору, а затем продавались в Беларуси.

Причиненный бюджету ущерб оценили более чем в 116 тыс. рублей.