ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Штраф и конфискацию получил перегонщик из Бреста, который ввез в Беларусь семь авто под видом одного

01.10.2019 07:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Бресте огласили приговор 57-летнему мужчине, который ввез в страну семь автомобилей под видом одного, сообщает пресс-служба Брестского областного суда.


Фото: customs.gov.by

Суд признал мужчину виновным в уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере и назначил почти 6 тысяч рублей штрафа с конфискацией семи автомобилей.

Махинации с автомобилями осужденный проворачивал с октября 2018 года по февраль 2019 года. В этот период он ввез в Беларусь под видом одного транспортного средства семь автомобилей Audi. Белорусские регистрационные знаки он устанавливал на автомобили аналогичной модели на территории Польши. В страну машины ввозились по «зеленому» коридору, а затем продавались в Беларуси.

Причиненный бюджету ущерб оценили более чем в 116 тыс. рублей.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Что будет, если в городах разрешат ездить не больше 50 км/ч. Мнение экспертов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
01.10.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика