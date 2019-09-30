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Решается вопрос об изъятии. Турки могут потерять объект за 25 миллионов долларов

01.10.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания «Минск Принцесс Отель», подконтрольная турецкому холдингу «Ирада», не смогла вовремя достроить развлекательный объект на месте кинотеатра «Современник» по улице Харьковской. Работы там не ведут уже несколько лет. Участок могут изъять.


«Минск Принцесс Отель» — дочерняя структура Princess International Group, основанная турецким миллионером Суди Озканом. Компания управляет отелем Сrowne Plaza на улице Кирова в Минске. Кроме того, турки владеют в Беларуси несколькими казино Princess.

Компания «Минск Принцесс Отель» занялась реконструкцией и строительством на месте кинотеатра «Современник» в 2013 году. Тут собирались построить культурно-развлекательный центр к апрелю 2016 года. Но уже несколько лет никаких движений на объекте нет. Сообщалось, что стройку законсервировали, но официально это так и не произошло. В 2018 году ее обещали возобновить, но до сих пор на месте «Современника» руины.


— Строительство объекта приостановлено. Есть проблемы с финансированием у компании, пока не просматривается даже вариант продажи этого объекта. Мы включили его в перечень неэффективно используемого имущества, он находится в списке объектов сверхнормативного незавершенного строительства, в соответствии с этим мы предпринимаем к компании санкции, — рассказывает замглавы администрации Фрунзенского района Минска Денис Драпей.

Такие перечни публикуют на сайте Государственного комитета по имуществу, объекты из списка предназначены для продажи (безвозмездной передачи с условиями) потенциальным инвесторам, чтобы новый хозяин завершил стройку и использовал объект.

Сроки решения этого вопроса пока неизвестны, рассматривается вопрос об изъятии участка.


Рядом с разрушенным кинотеатром находится Тучинский сквер. Его «Принцесс отель» должен был благоустроить в качестве обременения, хотя в компании раньше утверждали, что сквера нет у них на балансе. К работам там так и не приступили. Все это время в сквере убирали коммунальники, они же сделали две дорожки, а стену возле скульптур художники разрисовали граффити, которое выбирали читатели TUT.BY.

По словам Драпея, к концу года должен решиться вопрос о передаче Тучинского сквера на баланс «Зеленстроя» — тогда его будут развивать как и все остальные парки в городе. Помогают в благоустройстве в этом случае крупные предприятия, расположенные рядом. Эскизное решение сквера предложат обсудить жителям района.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Напомним, компания «Принцесс отель» оценивала строительство развлекательного центра на месте «Современника» в 20−25 миллионов долларов.

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Теги: Минск
 
 
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Строить объект начали в 2013 году, после стройку остановили, и уже несколько лет на месте «Современника» - руины.
 
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