Источник материала: Кировец





В воскресной школе Покровского прихода г.Кировска состоялось родительское собрание на начало нового учебного года.

К ребятам и родителям обратился протоиерей Дмитрий Первий. Он напутствовал учащихся словами сегодняшнего Евангелия о стяжании света для своей души, как важнейшем приобретении для человека.

Юлия Гукова рассказала об организации работы в воскресной школе, проведенных и планируемых мероприятиях, Татьяна Ильюткина — о работе кружка «Ангельская песнь».

На приходе сформированы учебно-воспитательные группы воскресного дня для детей и родителей, кружок «Ангельская песнь» при храме, набраны 2 группы «Школы православия для детей «Ангелочек» при яслях-саду №4.