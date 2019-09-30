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В воскресной школе Покровского прихода г.Кировска состоялось родительское собрание

01.10.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В воскресной школе Покровского прихода г.Кировска состоялось родительское собрание

В воскресной школе Покровского прихода г.Кировска состоялось родительское собрание на начало нового учебного года.
К ребятам и родителям обратился протоиерей Дмитрий Первий. Он напутствовал учащихся словами сегодняшнего Евангелия о стяжании света для своей души, как важнейшем приобретении для человека.
Юлия Гукова рассказала об организации работы в воскресной школе, проведенных и планируемых мероприятиях, Татьяна Ильюткина — о работе кружка «Ангельская песнь».
На приходе сформированы учебно-воспитательные группы воскресного дня для детей и родителей, кружок «Ангельская песнь» при храме, набраны 2 группы «Школы православия для детей «Ангелочек» при яслях-саду №4.

 
 
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В воскресной школе Покровского прихода г.Кировска состоялось родительское собрание на начало нового учебного года. К ребятам и родителям обратился...
 
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