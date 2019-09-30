Школьное питание на Кировщине: чтобы было вкусно и полезно

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Организация питания учащихся реализуется в соответствии с требованиями нормативных правовых документов Республики Беларусь, регламентирующих данное направление деятельности учреждений образования.

Об организации питания в учреждениях образования района рассказала начальник отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома Наталья ТРЕТЬЯКОВА:

— В учреждениях образования района созданы все условия для соблюдения санитарных правил и норм, технологии приготовления блюд. Пищеблоки учреждений образования обеспечены квалифицированными кадрами. Питание организуется на основе примерных двухнедельных рационов, разработанных с учетом физиологических потребностей в основных пищевых веществах и энергии, дифференцированных по возрасту обучающихся и воспитанников, а также с учетом сезонности, разнообразия и сочетания пищевых продуктов, способов их кулинарной обработки. Примерное меню проходит согласование с районным центром гигиены и эпидемиологии.

В соответствии с Положением об организации питания учащихся, обеспечивающих получение общего среднего образования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 февраля 2005 г. №177 за счет государственного бюджета в учреждениях общего среднего образования предоставлено одноразовое питание обучающимся 1 — 4 классов в городской местности и обучающимся 1 — 11 классов, проживающих в сельской местности.





С целью организации питания учащихся, отнесенных к льготным категориям (в соответствии с нормативно-правовыми документами Республики Беларусь), в учреждениях образования созданы и функционируют в течение учебного года комиссии по предоставлению бесплатного питания указанной категории лиц.

Всего по состоянию на 1 октября 2019 г. предоставлено бесплатное питание 432 учащимся. Из них 348 — учащиеся из многодетных, 24 — из малообеспеченных семей, 8 — инвалидов, 6 — имеющих родителей-инвалидов, 4 — находящиеся в социально опасном положении. Предоставлено питание 17 учащимся специализированного по спорту класса СШ №1 и 25 учащимся из сельской местности, обучающимся в учреждениях образования города. Учащимся 5 —11 классов городской местности, для которых не предусмотрено питание за счет бюджетных средств, предоставлено одноразовое питание за наличный расчет.

Всеми учреждениями образования разработаны программы производственного контроля соблюдения санитарных норм и правил, выполнения санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. В соответствии с программами организованы производственный, лабораторный контроль качества и безопасности приготовленной пищи. В целях обеспечения контроля правильной организации питания во всех учреждениях образования созданы Советы по питанию, бракеражные комиссии, назначены ответственные за организацию питания школьников.

Все пищеблоки оборудованы необходимым холодильным, технологическим оборудованием. Укрепляется материально-техническая база объектов питания. В соответствии с программой по модернизации пищеблоков учреждений общего среднего образования района на 2018-2020 г.г. к 2019/2020 учебному году приобретены 3 единицы технологического, 6 — холодильного и 19 — весоизмерительного оборудования.

В текущем году приобретен изотермический транспорт для подвоза готовой продукции в Боровицкую СШ.





Ведется работа по повышению уровня информированности обучающихся, родителей (законных представителей) в области здорового питания. В учреждениях общего среднего образования проводятся тематические классные часы «Здоровое питание — основа здоровья», воспитательные мероприятия по указанной тематике. В помещениях обеденных залов оформлены стенды, содержащие информацию о здоровом и рациональном питании, формировании навыков культуры питания. С целью изучения отношения родителей обучающихся к питанию в учреждениях образования в октябре будет проведено социологическое исследование методом анкетного опроса с последующим анализом результатов и проведением мероприятий по совершенствованию работы в данном направлении.

Все учреждения образования оснащены программами расчета меню, норм питания, автоматического учета расхода и остатков продуктов питания и денежных норм расходов.

Для контроля за движением денежных средств во всех учреждениях образования района расчеты за предоставленное учащимся питание осуществляются в безналичной форме через автоматизированную информационную систему единого расчета информационного пространства для физических и юридических лиц.