Как звезда «Милана» стал президентом своей страны и что из этого вышло

Источник материала: Tut.by

Джордж Веа включен в список величайших футболистов XX века по версии World Soccer и введен в зал славы клуба «Милан», он становился чемпионом Франции и дважды — Италии. В 1995 году он первым из неевропейцев получил «Золотой мяч», а в 2018 году — стал президентом родной Либерии.



Джордж Веа против Фабио Каннаваро в чемпионате Италии, ноябрь 1995 года. Фото: Getty Images / Wikimedia

Джордж Веа родился и вырос в трущобах столицы Либерии — Монровии ровно 53 года назад — 1 октября 1966 года. Футбольную карьеру начал в 15 лет — сначала в молодежных составах местных клубов «Янг Сюрвайверс Кларетон» и «Бонгрендж Компани», затем три года отыграл в основных составах «Майти Баролл» и «Инвинсибл Элевен».

В 1988 году Веа перебирается в Европу — его замечают скауты «Монако». В этом клубе Джордж провел 4 сезона, забив в общей сложности 66 голов. В 1992-м нападающий перебирается в ПСЖ.

В этом клубе он провел три сезона, забив 55 мячей. В сезоне-1994/95 парижане добрались до полуфинала Лиги чемпионов, а Веа стал лучшим бомбардиром турнира с семью мячами. Только посмотрите, какой гол он забил «Баварии» в ноябре 1994-го:

В 1995 году Веа вошел в историю: он стал первым неевропейским (и пока единственным африканским) футболистом, выигравшим «Золотой мяч». В том же году нападающий перешел в «Милан», с которым за 5 сезонов выиграл два чемпионата Италии.

Позже футболист провел по сезону в «Челси», «Манчестер Сити» и «Олимпик Марсель», официально завершив выступления в 2003-м в «Аль-Джазире».

Политическая карьера

Успешный футболист еще на закате карьеры решил заняться политической деятельностью, чтобы помочь выбраться из кризиса стране, которая погрязла в гражданской войне и была одной из беднейших в мире.

«У меня нет опыта, но есть добрые намерения: хочу, чтобы у людей в Либерии были свет, электричество и образование», − говорил тогда Веа.



Джордж Веа. Фото: Reuters

Для этого Веа создал партию под названием «Конгресс за демократические перемены» и выдвинул себя кандидатом в президенты. Кампания нового политика была масштабной: он ездил даже в самые отдаленные уголки страны, создал радио King FM и телеканал Clar TV (названный по имени своей жены), чтобы даже не умеющие писать жители могли получать информацию.

Однако выборы Веа проиграл. Несмотря на то, что в первом туре он набрал 23,7 процента голосов, а его соперница — министр финансов Элен Джонсон-Серлиф — 14,9 процента, во 2-м туре она опередила знаменитого нападающего — 59,4 процента против 40,6.

После такого Веа назвал выборы сфальсифицированными и сравнил их с несправедливо показанной желтой карточкой, однако Африканский союз протест не принял. Кстати, Джонсон-Серлиф стала первой женщиной-президентом Либерии (и первой женщиной-президентом в Африке), а в 2011-м была переизбрана на второй срок — тогда Веа в выборах не участвовал, но времени зря не терял.

Он получил образование в университете Майами, где изучал государственное управление, политологию и менеджмент и вернулся на родину еще раз, чтобы продолжить карьеру политика. В 2014 г. он был выбрал в сенат, обойдя сына Джонсон-Серлиф.

Тем временем рейтинг действующего президента падал: она не могла остановить гражданские войны, не воспрепятствовала массовой записи молодого населения в экстремистские организации, ничего не смогла сделать с лихорадкой Эбола.

В итоге на выборах 2017 года Веа опередил своего оппонента Джозефа Бокая в 12 из 15 округов. При этом Бокай, который на протяжении последних 12 лет занимал пост вице-президента, одержал победу лишь в двух округах.



Фото: Reuters

«Я благодарен своей семье, своим друзьям и своим сторонникам, которые помогали мне во время кампании в течение выборов», — написал тогда Веа в своем Twitter. В должность он вступил в январе 2018-го.

Футболист пришел к тому, к чему стремился последние 15 лет. Несмотря на то, что африканец мог жить на полную катушку и наслаждаться роскошной жизнью, он выбрал другую дорогу — куда более сложную и тернистую.

И, похоже, не добился на ней успеха.

Требования отставки

Во-первых, проблемы с экономикой по-прежнему не решены . Стремительными темпами растет инфляция, к декабрю 2018 года она достигла максимума — 29%. Это отразилось на жизни низших слоев населения. Более половины граждан не имеют даже 2 долларов в день.

Во-вторых, Джордж Веа не смог справиться с коррупцией. По данным Afrobarometer (исследовательская организация, проводящая независимые опросы на территории африканского континента), около половины граждан Либерии хоть раз давали взятки для получения государственных услуг. И сейчас нет никаких тенденций к снижению уровня коррупции.

В Либерии много и других проблем, порождающих недовольство: высокий уровень смертности, опасная криминогенная обстановка, безграмотность, плохая медицина. Политика Джорджа Веа напрягает либерийцев, в стране регулярно проводятся акции протеста, где его призывают уйти.



Протестующие на улицах столицы Либерии в июне 2019 года. Фото: Reuters

Митингующие регулярно сталкиваются с полицией: это приводит к беспорядкам, задержаниям и ограничению доступа в социальные сети. Задержанных штрафуют и сажают в тюрьму.

Джордж Веа был прекрасным футболистом, но быть президентом страны оказалось гораздо сложнее.