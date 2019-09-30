|
Как звезда «Милана» стал президентом своей страны и что из этого вышло
Источник материала: Tut.by
Джордж Веа включен в список величайших футболистов XX века по версии World Soccer и введен в зал славы клуба «Милан», он становился чемпионом Франции и дважды — Италии. В 1995 году он первым из неевропейцев получил «Золотой мяч», а в 2018 году — стал президентом родной Либерии.
Джордж Веа родился и вырос в трущобах столицы Либерии — Монровии ровно 53 года назад — 1 октября 1966 года. Футбольную карьеру начал в 15 лет — сначала в молодежных составах местных клубов «Янг Сюрвайверс Кларетон» и «Бонгрендж Компани», затем три года отыграл в основных составах «Майти Баролл» и «Инвинсибл Элевен».
В 1988 году Веа перебирается в Европу — его замечают скауты «Монако». В этом клубе Джордж провел 4 сезона, забив в общей сложности 66 голов. В 1992-м нападающий перебирается в ПСЖ.
В этом клубе он провел три сезона, забив 55 мячей. В сезоне-1994/95 парижане добрались до полуфинала Лиги чемпионов, а Веа стал лучшим бомбардиром турнира с семью мячами. Только посмотрите, какой гол он забил «Баварии» в ноябре 1994-го:
В 1995 году Веа вошел в историю: он стал первым неевропейским (и пока единственным африканским) футболистом, выигравшим «Золотой мяч». В том же году нападающий перешел в «Милан», с которым за 5 сезонов выиграл два чемпионата Италии.
Позже футболист провел по сезону в «Челси», «Манчестер Сити» и «Олимпик Марсель», официально завершив выступления в 2003-м в «Аль-Джазире».
Политическая карьера
Успешный футболист еще на закате карьеры решил заняться политической деятельностью, чтобы помочь выбраться из кризиса стране, которая погрязла в гражданской войне и была одной из беднейших в мире.
«У меня нет опыта, но есть добрые намерения: хочу, чтобы у людей в Либерии были свет, электричество и образование», − говорил тогда Веа.
Для этого Веа
Однако выборы Веа проиграл. Несмотря на то, что в первом туре он набрал 23,7 процента голосов, а его соперница — министр финансов Элен Джонсон-Серлиф — 14,9 процента, во 2-м туре она опередила знаменитого нападающего — 59,4 процента против 40,6.
После такого Веа назвал выборы сфальсифицированными и сравнил их с несправедливо показанной желтой карточкой, однако Африканский союз протест не принял. Кстати, Джонсон-Серлиф стала первой женщиной-президентом Либерии (и первой женщиной-президентом в Африке), а в 2011-м была переизбрана на второй срок — тогда Веа в выборах не участвовал, но времени зря не терял.
Он получил образование в университете Майами, где изучал государственное управление, политологию и менеджмент и вернулся на родину еще раз, чтобы продолжить карьеру политика. В 2014 г. он был выбрал в сенат, обойдя сына Джонсон-Серлиф.
Тем временем рейтинг действующего президента падал: она не могла остановить гражданские войны, не воспрепятствовала массовой записи молодого населения в экстремистские организации, ничего не смогла сделать с лихорадкой Эбола.
В итоге на выборах 2017 года Веа
«Я благодарен своей семье, своим друзьям и своим сторонникам, которые помогали мне во время кампании в течение выборов», —
Футболист пришел к тому, к чему стремился последние 15 лет. Несмотря на то, что африканец мог жить на полную катушку и наслаждаться роскошной жизнью, он выбрал другую дорогу — куда более сложную и тернистую.
И, похоже, не добился на ней успеха.
Требования отставки
Во-первых, проблемы с экономикой
Во-вторых, Джордж Веа не смог справиться с коррупцией. По данным Afrobarometer (исследовательская организация, проводящая независимые опросы на территории африканского континента), около половины граждан Либерии хоть раз давали взятки для получения государственных услуг. И сейчас нет никаких тенденций к снижению уровня коррупции.
В Либерии много и других проблем, порождающих недовольство: высокий уровень смертности, опасная криминогенная обстановка, безграмотность, плохая медицина. Политика Джорджа Веа напрягает либерийцев, в стране регулярно проводятся акции протеста, где его призывают уйти.
Митингующие регулярно сталкиваются с полицией: это приводит к беспорядкам, задержаниям и ограничению доступа в социальные сети. Задержанных штрафуют и сажают в тюрьму.
Джордж Веа был прекрасным футболистом, но быть президентом страны оказалось гораздо сложнее.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Джордж Веа стал не только великим футболистом, но и политиком.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)