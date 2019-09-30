Не цветами едиными. Узнали у белорусских педагогов, что для них - идеальный День учителя

Источник материала: Tut.by

В первое воскресенье октября в Беларуси принято поздравлять всех учителей. Их работа — сложная, стрессовая, но суперважная, поэтому в праздничный день и родители, и ученики спешат отблагодарить своих наставников. Накануне Дня учителя вместе с брендом Nestle мы пообщались с тремя представительницами этой профессии и узнали, как они сами его празднуют, и какие сюрпризы учеников вспоминают с особенным теплом.

Марина Машканова, учительница белорусского языка и литературы СШ № 1



Марина Машканова училась в этой же школе. Насчет белорусского языка и литературы, говорит, сомнений даже не было. Свою роль в этом сыграла учительница Тамара Бахарева, которая преподавала у героини эти предметы. Она стала для нее ориентиром.

— Дзень настаўніка для мяне — жаданае свята. Кожны раз перад гэтым днём пракручваю ў галаве зробленае за 22 гады ў прафесіі: што ў мяне атрымалася, каго я выпусціла. І цікавы факт: у мяне два сыны, абодва нарадзіліся на Дзень настаўніка з розніцай у 8 год. Роды ж ніяк не заплануеш, але ў другі раз я рэальна адчувала, што малодшы сын з’явіцца на свята. Так што яно ў нас дома трайное. Мабыць, гэта яшчэ адзін знак зверху, што я на сваім месцы.

Насамрэч, менавіта выпускнікі для кожнага настаўніка — галоўны падарунак. Тое, кім яны сталі, тое, што не забываюць і лістуюць з усіх куткоў свету, прычым па-беларуску. А гэта ж была і ёсць мая галоўная мэта працы ў школе: навучыць дзетак беларускай мове. Канечне, гэта доўгі працэс, бо размаўляць па-беларуску трэба пачынаць з дзіцячага садка. Мы ж у пятым класе пачынаем амаль з нуля — ідзе мэтанакіраваная, штодзённая праца. І потым прыемна бачыць вынікі: калі дзеці абіраюць родную мову ў якасці ўступных экзаменаў, на цэнтралізаваным тэставанні, прымаюць удзел у алімпіядах і дэманструюць высокія вынікі.



Как бы далеко от родной школы ни находились выпускники Марины Владимировны, они постоянно шлют ей открытки на День рождения, Новый год и, конечно, ко Дню учителя. На снимке — лишь малая часть коллекция писем, среди которых есть «экспонат» и 1998 года.

Якія падарункі ад дзяцей я запомніла за час працы? Па-першае, 15 год таму, калі яшчэ майкі на замову з рознымі фотаздымкамі і надпісамі не былі так распаўсюджаныя, мне прэзентавалі футболку, дзе былі надрукаваныя партрэты ўсяго нашага класа. Захоўваю яе і сёння.

Пяць год таму мне ўвогуле арганізавалі нечаканы, выдатны сюрпрыз. На выходных муж проста падышоў да акна ў нашай кватэры і ўбачыў мой клас, у якім я была класным кіраўніком. Кожны вучань трымаў у руках шарыкі, а таксама па адной літары. Усе яны складваліся ў сказ-віншаванне: «З Днём настаўніка, Марына Уладзіміраўна!»

Я жыву ў вялікім шматпавярховіку, і назіраць за гэтым зверху было так прыгожа! Увесь дом разглядаў. Я не ведаю, колькі дзеці там унізе стаялі, бо ніхто мяне не папярэджваў, што яны прыйдуць — у акенца мы паглядзелі выпадкова. Так шчыра віншаваць могуць толькі дзеці. У фінале ўсе шарыкі запусцілі ў неба.



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Школа ў нас — з музычным ухілам, таму да свята нашы дзеткі рыхтуюць маштабны канцэрт: хор «Дружба», хор «Вясёлка», сольныя выступы. Кожны настаўнік абавязкова наведвае гэтыя вечарыны, глядзець падрыхтаваныя нумары — адно задавальненне.

Елена Рябцева, учительница начальных классов гимназии № 1 (г. Горки)



На счету Елены Владимировны — шесть выпусков учеников. Саму же выбрать эту профессию ее вдохновил пример первой учительницы Лилии Сандлер.

— Как известно, в школе День учителя отмечается накануне, в пятницу. У нас в гимназии праздничное настроение задается с самого порога: не успеваешь зайти — к тебе сразу же подлетают дети с поздравлениями. Каждому учителю вручают шарик и цветы.

На переменах в этот день звучит музыка, а после уроков начинается концерт самодеятельности. На сцену выходят наши музыкальные и танцевальные коллективы, театралы, учителя эстетики с сольными номерами. После мы устраиваем душевное совместное чаепитие.

Я стараюсь хранить поделки, которые дети делают для меня: рисунки, открытки со стихами, бутоны цветов, сделанные из цветной бумаги. Правда, при переездах в другие кабинеты все это богатство часто теряется.





Что очень запомнилось из-за своей нестандартности? Как-то младшеклассники вместе с родителями подготовили для меня настоящую стенгазету. На большой ватман ребята наклеили свои снимки, нарисовали картинки и под каждой иллюстрацией написали пожелания здоровья, успехов в работе, позитивного настроения и хороших учеников.

Однажды мне сделали сюрприз в виде живого журнала. Дети вместе с родителями устроили для меня настоящее шоу с чтением стихов и вручением цветов, да необычных, а мастерски скрученных из кленовых листьев.





Сами ученики в праздничную пятницу особенные. Стараются себя хорошо вести, быть послушными, чаще поднимать руки — это один из самых главных подарков. Вот бы так было не только на День учителя (улыбается)!

Элла Воронец, учительница по классу гитары СШ № 4



Элла Михайловна долгое время мечтала стать цимбалисткой, но постоянно опаздывала на профильное прослушивание в музыкальную школу. А потом в 12 лет увидела объявление о прослушивании в ДК МАЗ, так она попала в музыкальную студию к Олегу Копенкову (сегодня он является председателем Клуба гитаристов Беларуси). Элла стала одной из его первых выпускниц, и вот уже 30 лет сама учит играть детей на гитаре в СШ № 4.

— Сейчас у меня занимается 16 человек, с первого класса по девятый. Это и индивидуальные занятия, и работа с ансамблями «Акварель» и «Гуашь».

В нашей школе работает своя телестудия, и ко Дню учителя ребята готовят просто фантастические телепередачи : берут интервью у учителей с разных кафедр, просят школьников на камеру поздравить их наставников, в эфире читают стихи и посвящают поздравительные песни. Все это потом по частям во время переменок транслируется на телевизорах, которые есть на каждом этаже в фойе и учебных кабинетах.

Как-то ребята скреативили и подготовили для нас персональные открытки, вдохновленные живописью. Каждая из них тем или иным образом перекликалась со специальностью учителя. Так, для меня сделали а-ля репродукцию картины Сальвадора Дали «Пьерро и гитара».





А в прошлом году ученица посвятила мне персональную картину: восковыми мелками нарисовала большую гитару. Я тогда подумала: как же круто, что музыка вдохновляет ее еще и на живопись, и какие же талантливые у меня ребята!

Сами мы, кстати, тоже готовим поздравления другим учителям. Так, в этом году с ансамблями исполним на праздничном концерте что-то из репертуара. Иногда на концерте в нашу честь выступают и такие именитые гости, как Надежда Микулич, коллектив «Камерата».



Рядом с Эллой Михайловной — ее ученица Александра Жигунова, которая после окончания 9-го класса планирует поступить в колледж искусств

Но по-настоящему праздничным День учителя для меня становится тогда, когда мне начинают звонить или приходят в гости мои выпускники. Это значит, что все было не зря. Особенно приятно, если мне удалось привить им любовь к музыке, и ребята пошли по моим стопам. Сегодня они тоже — учителя музыки в разных школах. Это самое ценное и важное.

P. S. Не забудьте и вы поздравить своих учителей с важным днем! Помните, что главное — это внимание.

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