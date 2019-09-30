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Не цветами едиными. Узнали у белорусских педагогов, что для них - идеальный День учителя
Источник материала: Tut.by
В первое воскресенье октября в Беларуси принято поздравлять всех учителей. Их работа — сложная, стрессовая, но суперважная, поэтому в праздничный день и родители, и ученики спешат отблагодарить своих наставников. Накануне Дня учителя вместе с брендом
Марина Машканова, учительница белорусского языка и литературы СШ № 1
— Дзень настаўніка для мяне — жаданае свята. Кожны раз перад гэтым днём пракручваю ў галаве зробленае за 22 гады ў прафесіі: што ў мяне атрымалася, каго я выпусціла. І цікавы факт: у мяне два сыны, абодва нарадзіліся на Дзень настаўніка з розніцай у 8 год. Роды ж ніяк не заплануеш, але ў другі раз я рэальна адчувала, што малодшы сын з’явіцца на свята. Так што яно ў нас дома трайное. Мабыць, гэта яшчэ адзін знак зверху, што я на сваім месцы.
Насамрэч, менавіта выпускнікі для кожнага настаўніка — галоўны падарунак. Тое, кім яны сталі, тое, што не забываюць і лістуюць з усіх куткоў свету, прычым па-беларуску. А гэта ж была і ёсць мая галоўная мэта працы ў школе: навучыць дзетак беларускай мове. Канечне, гэта доўгі працэс, бо размаўляць па-беларуску трэба пачынаць з дзіцячага садка. Мы ж у пятым класе пачынаем амаль з нуля — ідзе мэтанакіраваная, штодзённая праца. І потым прыемна бачыць вынікі: калі дзеці абіраюць родную мову ў якасці ўступных экзаменаў, на цэнтралізаваным тэставанні, прымаюць удзел у алімпіядах і дэманструюць высокія вынікі.
Якія падарункі ад дзяцей я запомніла за час працы? Па-першае, 15 год таму, калі яшчэ майкі на замову з рознымі фотаздымкамі і надпісамі не былі так распаўсюджаныя, мне прэзентавалі футболку, дзе былі надрукаваныя партрэты ўсяго нашага класа. Захоўваю яе і сёння.
Пяць год таму мне ўвогуле арганізавалі нечаканы, выдатны сюрпрыз. На выходных муж проста падышоў да акна ў нашай кватэры і ўбачыў мой клас, у якім я была класным кіраўніком. Кожны вучань трымаў у руках шарыкі, а таксама па адной літары. Усе яны складваліся ў сказ-віншаванне: «З Днём настаўніка, Марына Уладзіміраўна!»
Я жыву ў вялікім шматпавярховіку, і назіраць за гэтым зверху было так прыгожа! Увесь дом разглядаў. Я не ведаю, колькі дзеці там унізе стаялі, бо ніхто мяне не папярэджваў, што яны прыйдуць — у акенца мы паглядзелі выпадкова. Так шчыра віншаваць могуць толькі дзеці. У фінале ўсе шарыкі запусцілі ў неба.
Школа ў нас — з музычным ухілам, таму да свята нашы дзеткі рыхтуюць маштабны канцэрт: хор «Дружба», хор «Вясёлка», сольныя выступы. Кожны настаўнік абавязкова наведвае гэтыя вечарыны, глядзець падрыхтаваныя нумары — адно задавальненне.
Елена Рябцева, учительница начальных классов гимназии № 1 (г. Горки)
— Как известно, в школе День учителя отмечается накануне, в пятницу. У нас в гимназии праздничное настроение задается с самого порога: не успеваешь зайти — к тебе сразу же подлетают дети с поздравлениями. Каждому учителю вручают шарик и цветы.
На переменах в этот день звучит музыка, а после уроков начинается концерт самодеятельности. На сцену выходят наши музыкальные и танцевальные коллективы, театралы, учителя эстетики с сольными номерами. После мы устраиваем душевное совместное чаепитие.
Я стараюсь хранить поделки, которые дети делают для меня: рисунки, открытки со стихами, бутоны цветов, сделанные из цветной бумаги. Правда, при переездах в другие кабинеты все это богатство часто теряется.
Что очень запомнилось из-за своей нестандартности? Как-то младшеклассники вместе с родителями подготовили для меня настоящую стенгазету. На большой ватман ребята наклеили свои снимки, нарисовали картинки и под каждой иллюстрацией написали пожелания здоровья, успехов в работе, позитивного настроения и хороших учеников.
Однажды мне сделали сюрприз в виде живого журнала. Дети вместе с родителями устроили для меня настоящее шоу с чтением стихов и вручением цветов, да необычных, а мастерски скрученных из кленовых листьев.
Сами ученики в праздничную пятницу особенные. Стараются себя хорошо вести, быть послушными, чаще поднимать руки — это один из самых главных подарков. Вот бы так было не только на День учителя (улыбается)!
Элла Воронец, учительница по классу гитары СШ № 4
— Сейчас у меня занимается 16 человек, с первого класса по девятый. Это и индивидуальные занятия, и работа с ансамблями «Акварель» и «Гуашь».
В нашей школе работает своя телестудия, и ко Дню учителя ребята готовят просто фантастические
Как-то ребята скреативили и подготовили для нас персональные открытки, вдохновленные живописью. Каждая из них тем или иным образом перекликалась со специальностью учителя. Так, для меня сделали а-ля репродукцию картины Сальвадора Дали «Пьерро и гитара».
А в прошлом году ученица посвятила мне персональную картину: восковыми мелками нарисовала большую гитару. Я тогда подумала: как же круто, что музыка вдохновляет ее еще и на живопись, и какие же талантливые у меня ребята!
Сами мы, кстати, тоже готовим поздравления другим учителям. Так, в этом году с ансамблями исполним на праздничном концерте что-то из репертуара. Иногда на концерте в нашу честь выступают и такие именитые гости, как Надежда Микулич, коллектив «Камерата».
Но по-настоящему праздничным День учителя для меня становится тогда, когда мне начинают звонить или приходят в гости мои выпускники. Это значит, что все было не зря. Особенно приятно, если мне удалось привить им любовь к музыке, и ребята пошли по моим стопам. Сегодня они тоже — учителя музыки в разных школах. Это самое ценное и важное.
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В День учителя наставников принято «забрасывать» цветами и поздравлениями. Но далеко не этим запоминается педагогам торжество в их честь. Чем? Узнали у них самих....
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